ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις

Βαρύτατες κατηγορίες αποδίδει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη, που κατηγορούνται ότι λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ την τελευταία πενταετία, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων, οι οποίοι οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί στα γραφεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που αφορά δράση εγκληματικής οργάνωσης, που στόχευε απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και των συμφερόντων της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δίωξη, κατά περίπτωση, αφορούν:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, το επίκεντρο της οποίας ήταν η τέλεση περισσοτέρων πράξεων απάτης

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού τελεσθείσα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Άμεση συνέργεια σε απάτη.

Μετά την πολύωρη διαδικασία της απαγγελίας κατηγοριών οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν από την οδό Λουκάρεως, όπου βρίσκονται τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να εμφανιστούν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.