Φορολοταρία Απριλίου: Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση – Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η 56η κλήρωση της φορολοταρίας για τις συναλλαγές μηνός Απριλίου. Στην κλήρωση αυτή, αναδείχθηκαν 556 τυχεροί οι οποίοι θα λάβουν ποσά από 1.000 έως 50.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα:
- 1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ,
- 5 τυχεροί κερδίζουν 20.000 ευρώ,
- 50 τυχεροί κερδίζουν 5.000 ευρώ και
- 500 κερδίζουν από 1.000 ευρώ.
Οι λαχνοί
Εάν το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), τότε οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.
Υπενθυμίζεται πως κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.