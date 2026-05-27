Γωγώ Μαστροκώστα: Συγκινεί η ανιψιά της – «Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν άγγελο…»

Το ύστατο «χαίρε» είπαν την Τετάρτη 27 Μαΐου συγγενείς και φίλοι στη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5). Η ανιψιά της, πραγματοποίησε σήμερα μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, για την πολυαγαπημένη της θεία.

Στη δημοσίευσή της, η Χριστίνα Μαστροκώστα δημοσίευσε μία φωτογραφία από την παιδική της ηλικία. Σε αυτή, ποζάρει μαζί με την Γωγώ Μαστροκώστα και την Βικτώρια Δέλλα.

Το συγκινητικό μήνυμα

Η ανιψιά της αείμνηστης παρουσιάστριας, στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Η θεία μου, το είδωλο μου, ήταν ένας άγγελος που πλέον θα μας φυλάει για πάντα.

Έλαμπε σαν άνθρωπος όχι μόνο για την ομορφιά της αλλά για την ψυχή της. Ήταν πολύ γενναία, πραγματικά μια μαχήτρια. Είμαι πολύ τυχερή που είχα την ευκαιρία να μεγαλώσω με αυτή δίπλα μου και να νιώσω την αγάπη της.

Γιατί άμα έχεις την αγάπη της θείας μου δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο στον κόσμο. Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν άγγελο. Σ’ αγαπώ πολύ θεία μου, εύχομαι να σου μοιάζω όντως όσο μου λένε».