Λευκός Οίκος: Διαψεύδει τις αναφορές των ιρανικών ΜΜΕ για προσχέδιο συμφωνίας – «Πλήρης παραποίηση»

Με μια κατηγορηματική διάψευση απάντησε η Ουάσινγκτον στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης περί ύπαρξης προσχεδίου συμφωνίας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα όσα μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε το ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, το οποίο επικαλούνταν ένα αρχικό, ανεπίσημο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης (MoU) με τις ΗΠΑ, ως ένα «αναληθές» και «παραποιημενο».

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρει: «Αυτή η αναφορά των μέσων ενημέρωσης που ελέγχονται από το Ιράν δεν είναι αληθινή και το μνημόνιο κατανόησης που “δημοσίευσαν” αποτελεί πλήρη παραποίηση. Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει όσα μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Τα γεγονότα έχουν σημασία».

This report from Iranian controlled media is not true and the MOU they “released” is a complete fabrication. Nobody should believe what Iranian state media is putting out. FACTS MATTER. https://t.co/agpTnBSgKu — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 27, 2026



Νωρίτερα την Τετάρτη, η κρατική τηλεόραση του Ιράν είχε μεταδώσει ότι το εν λόγω προσχέδιο προέβλεπε πως η Τεχεράνη θα αποκαθιστούσε την εμπορική κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός, με αντάλλαγμα την απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την εγγύτητα του Ιράν και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού εκ μέρους των ΗΠΑ.

Τα «γκρίζα σημεία» του MoU που ανέφεραν τα ιρανικά ΜΜΕ

Σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο IRIB, ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν υπό διαπραγμάτευση είναι το «αν αυτό [το μνημόνιο κατανόησης, MoU] περιλαμβάνει δυνάμεις που αναπτύχθηκαν πρόσφατα στην περιοχή ή μόνο το προσωπικό των μόνιμων βάσεων».

Οι New York Times σημειώνουν πως το IRIB δεν διευκρίνισε ποια γεωγραφική ζώνη θα αφορά η απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων — ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πολυάριθμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο γειτονικό Ιράκ και στα κράτη του Κόλπου.

Μάλιστα, ορισμένοι μεσολαβητές που συμμετέχουν στις συνομιλίες ξεκαθαρίζουν ότι είναι αδιανόητο να αποσύρουν οι ΗΠΑ την προϋπάρχουσα στρατιωτική τους παρουσία.

Παράλληλα, το πλαίσιο συμφωνίας που επικαλέστηκε η ιρανική τηλεόραση φαίνεται να μην κάνει καμία αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή στο απόθεμα εξαιρετικά εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας.

Το ζήτημα αυτό αποτελεί κομβικό σημείο για την κυβέρνηση Τραμπ, επισημαίνει το CNN, καθώς, παρά τις διάφορες δικαιολογίες που έχει προβάλει κατά καιρούς για την έναρξη του πολέμου, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένα επικαλεστεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ως το βασικό «αγκάθι» για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σημειώνεται ότι η Ουάσινγκτον βρισκόταν σε συνομιλίες με την Τεχεράνη για το συγκεκριμένο θέμα πριν από τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με τον Τραμπ να εμφανίζεται αποφασισμένος να διασφαλίσει ότι το Ιράν «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», παρά την επιμονή της ιρανικής πλευράς ότι δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο.

Εξάλλου, έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου (CRS) επισημαίνει ότι οι ανησυχίες για τον ιρανικό εμπλουτισμό χρονολογούνται ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Λίγες μόλις ημέρες μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν απέχει «ημέρες ή εβδομάδες» από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Ο Γκρόσι αναγνώρισε ότι υπήρχαν «πολλά στοιχεία» στο Ιράν που προκαλούσαν «σοβαρή ανησυχία», συμπεριλαμβανομένης της «αδικαιολόγητης συσσώρευσης τεράστιων ποσοτήτων υλικού σχεδόν στρατιωτικού επιπέδου» και της «έλλειψης διαφάνειας στις επιθεωρήσεις».

Παρά ταύτα, διευκρίνισε: «Ποτέ δεν είχαμε πληροφορίες που να υποδεικνύουν ότι υπήρχε ένα δομημένο, συστηματικό πρόγραμμα για την κατασκευή ή τη δημιουργία πυρηνικού όπλου».

Η ατμόσφαιρα στον Λευκό Οίκο

Στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, το κλίμα περιγράφεται ως ιδιαίτερα τεταμένο, μεταδίδει το Al Jazeera, ειδικά μετά τα αμερικανικά πλήγματα της Δευτέρας εναντίον στόχων στο Ιράν, με την κυβέρνηση να συνεδριάζει εκτάκτως.

Παρά την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός, η νευρικότητα είναι έκδηλη, αν και υπάρχει σαφής βούληση και επιθυμία από την πλευρά των ΗΠΑ να οδηγήσουν τη σύγκρουση σε σύντομο τέλος.

Ενδεικτική άλλωστε είναι η δήλωση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μια συμφωνία επίκειται σύντομα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες λεπτομέρειες του ιρανικού δημοσιεύματος συμπίπτουν με τον τρόπο που Αμερικανοί αξιωματούχοι περιγράφουν τη διαφαινόμενη συμφωνία.

Όπως αναφέρουν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν πρόθυμος να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό, υπό τον όρο ότι το Ιράν θα επιτρέψει στα εμπορικά πλοία να διέρχονται ελεύθερα από τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, απαντώντας επίσημα στο ρεπορτάζ της ιρανικής τηλεόρασης, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, ξεκαθαρίζοντας τη στάση των ΗΠΑ.

«Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν όμορφα και ο ίδιος έχει καταστήσει σαφείς τις κόκκινες γραμμές του. Ο πρόεδρος Τραμπ θα προχωρήσει μόνο σε μια καλή συμφωνία για τον αμερικανικό λαό, η οποία πρέπει να διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ εις το διηνεκές να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».