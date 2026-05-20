Τζέι Ντι Βανς: Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες, Τρίτη (19/5) πως έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει μια επανέναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας.

Επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον πιστεύει πως η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιθέσεις, αν χρειαστεί.

«Ο πρόεδρος μας ζήτησε να διαπραγματευτούμε με καλή πίστη, και αυτό ακριβώς κάναμε», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η «επιλογή Β» θα ήταν η έναρξη νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων, «αλλά αυτό δεν είναι αυτό που θέλει ο πρόεδρος, και δεν νομίζω ότι είναι αυτό που θέλουν ούτε οι Ιρανοί».

Ο Βανς υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη αποδυναμώσει τη συμβατική στρατιωτική ικανότητα του Ιράν κατά τις πρώτες έξι εβδομάδες του πολέμου.

«Αυτό έχει επιτευχθεί με επιτυχία. Πάντα μπορείς να κάνεις λίγο περισσότερα, αλλά η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα είναι ότι ο πρόεδρος μας έχει πει να διαπραγματευτούμε επιθετικά με τους Ιρανούς», λέει.

Ο Βανς είπε ότι μόλις είχε μιλήσει με τον Τραμπ, ο οποίος του είπε ότι το βασικό ζήτημα για τις ΗΠΑ είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Δεν πρόκειται να συνάψουμε συμφωνία που θα επιτρέπει στους Ιρανούς να διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Έτσι, όπως μόλις μου είπε ο πρόεδρος, είμαστε έτοιμοι για δράση. Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, αλλά ο πρόεδρος είναι πρόθυμος και ικανός να τον ακολουθήσει αν χρειαστεί», προσέθεσε.

Αν αυτό συμβεί, είπε ο Βανς, αυτό θα οδηγούσε σε ανταγωνισμό εξοπλισμών, καθώς οι χώρες του Κόλπου και γύρω από αυτόν, θα ήθελαν τότε το δικό τους όπλο, και στη συνέχεια και άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο.

«Θέλουμε να διατηρήσουμε μικρό τον αριθμό των χωρών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, και γι’ αυτό το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», είπε ακόμα.

Ο Βανς είπε ακόμα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν το Ιράν να συνεργαστεί με την Ουάσιγκτον σε μια διαδικασία που θα διασφαλίζει ότι οι Ιρανοί δεν θα ξαναχτίσουν την ικανότητα πυρηνικών όπλων τους τα επόμενα χρόνια.

«Αυτό είναι που προσπαθούμε να επιτύχουμε στις διαπραγματεύσεις», υποστήριξε. «Πιστεύω ότι έχουμε εδώ την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και 47 χρόνια», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

«Αυτό μας ζήτησε να κάνουμε ο πρόεδρος, και σε αυτό θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Όμως, για να χορέψεις τανγκό χρειάζονται δύο», πρόσθεσε ο Βανς.

Όταν ρωτήθηκε εάν η Ρωσία θα μπορούσε να πάρει στην κατοχή της το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, ο Βανς είπε: «Αυτό δεν είναι προς το παρόν το σχέδιο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ιρανοί δεν το έχουν θέσει».

Οι δηλώσεις του Βανς ήρθαν λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι έφτασε μια ώρα πριν από το να διατάξει νέες επιθέσεις και έδωσε στην Τεχεράνη «δύο ή τρεις ημέρες» για να καταλήξει σε συμφωνία.

Πηγές: Reuters, AFP, Times of Israel, Al Jazeera