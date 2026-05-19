Ρόδος: Η τραγική ειρωνεία με την 26χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο δίπλα στη μητέρα της – «Δύο αθώες ψυχές χάθηκαν» λένε συγγενείς και φίλοι

Δεν έχει τέλος ο θρήνος στο νησί της Ρόδου από την τραγωδία στην Αφάντου. Εκεί όπου στον δρόμο Ρόδου- Λίνδου βρήκαν τον θάνατο δύο γυναίκες, μάνα και κόρη, στο τροχαίο δυστύχημα που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Τραγική ειρωνεία είναι το ότι η 26χρονη Αρμονία, είχε γυρίσει μόλις δύο ημέρες πριν από το τροχαίο στο νησί, με την 57χρονη μητέρα της είναι πολύ χαρούμενη με την επιστροφή της.

«Σοκαρίστηκα, πάγωσε το αίμα μου αλήθεια. Γιατί ήταν τόσο χαρούμενη, ευδιάθετη με τη δουλειά της, με την καθημερινότητά της. Ήταν χαρούμενη που το παιδί της γύρισε, γιατί το παιδί της δεν ζούσε εδώ και είχε γυρίσει μόλις δύο μέρες πριν από τον θάνατό του», αποκαλύπτει γειτόνισσα, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Μάνα και κόρη έφυγαν μαζί βυθίζοντας στη θλίψη φίλους, γνωστούς και συγγενείς. «Μας έχει συγκλονίσει. Δύο ψυχές χαθήκανε. Όλος ο κόσμος έχει να μιλάει» τόνισε.

Άλλη γειτόνισσα ξέσπασε για τον 44χρονο οδηγό της BMW που φέρεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα να έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο μητέρας και κόρης, το οποίο μετατράπηκε σε μάζα σιδερικών.

«Τι έφταιγε η Μαρία, η κόρη της, η κάθε Μαρία και η κάθε κόρη και το κάθε παιδί του καθενός; Δεν μπορεί να κυκλοφορεί ο καθένας και να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουν χαθεί δύο αθώες ψυχές», είπε χαρακτηριστικά.

Φίλοι της 26χρονης Αρμονίας μιλούν για ένα χαρούμενο κορίτσι με κέφι για τη ζωή και όνειρα για το μέλλον. «Ήμασταν σε κοινές παρέες. Οποιοσδήποτε άνθρωπος το μαθαίνει αυτό είναι ένα πλήγμα. Ήταν της παρέας, είχε κέφι, όρεξη, έκανε πράγματα» ανέφεραν.

Μαρτυρίες για τον 44χρονο

Σύμφωνα με υπάλληλο του 44χρονου, ήταν πολύ έμπειρος οδηγός, ήξερε να οδηγήσει καλά, ενώ έπαιρνε μέρος και σε κόντρες.

Ο κάτοικος της Ρόδου, Κώστας Καστανάκης ανέφερε:

«Γενικά έτρεχε, είχε κι ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε ένα Μ2 BMW το οποίο ήταν κοντά στους 700 ίππους. Ήταν ένα πολύ γρήγορο μηχάνημα, έχουν βγει και κάποια βίντεο που στο παρελθόν γίνονταν αγώνες ταχύτητας, αυτοσχέδιοι βέβαια».

Τόσο ο ίδιος, όσο και η σύντροφός του υποστηρίζουν ότι πέρασαν με πράσινο και ότι το ΙΧ του ήταν γρήγορο όχι όμως “πειραγμένο”. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή σε αυτοκίνητα τόσο στον κυβισμό όσο και στην ιπποδύναμη.

Ο Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας είπε στον ANT1:

«Όποιος τροποποιήσει το όχημά του από τις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και υποπέσει σε τροχαίο δυστύχημα, τότε αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για τον ίδιον».

Δεν λειτουργούσε το φανάρι σύμφωνα με νέες μαρτυρίες

Όπως αποκαλύπτουν νέες μαρτυρίες, εκτός του ότι ο 44χρονος φαίνεται να έτρεχε υπερβολικά, δεν λειτουργούσε και το φανάρι στο σημείο εκείνο της Αφάντου, στη Ρόδου – Λίνδου. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως η BMW του 44χρονου είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα και πέρασε με κόκκινο, κάτι το οποίο ακόμα εξετάζεται.

«Εάν δεις το βίντεο από την καφετέρια μπορείς να δεις. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έτρεχε αλλά τα φανάρια δεν λειτουργούσαν», ανέφερε άλλος αυτόπτης μάρτυρας, στο LiveNews του Mega. σως για αυτόν τον λόγο η 57χρονη να χρειάστηκε να ρισκάρει για να στρίψει με κατεύθυνση προς την παραλία.

«Οι κοπέλες δεν φταίγανε. Τα φανάρια δεν λειτουργούσαν», είπε μάρτυρας, ενώ ακόμη ένας σημείωσε: «Πήγε να βγει, ξαναγύρισε, γιατί δεν δούλευε το κόκκινο το φανάρι και μετά έφυγαν οι κοπέλες και έγινε το δυστύχημα».

“Είμαι σε κατάσταση σοκ. Έχω πάει σε ψυχολόγο”

Η συνοδηγός και φίλη του 44χρονου είπε στην ίδια εκπομπή πως βρίσκεται σε σοκ και η κατάστασή της δεν της επιτρέπει να θυμηθεί πώς ακριβώς έγινε το τροχαίο.

«Είμαι σε κατάσταση σοκ. Έχω πάει σε ψυχολόγο. Πονάω. Δεν είμαι καλά. Έχω χτυπήσει στον θώρακα και τον σβέρκο» τόνισε.

Αδελφός 57χρονης: Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν εκείνη και η ανιψιά μου

Στο LiveNews μίλησε ο αδελφός της 57χρονης, Βίκτωρας.

«Αυτό το βίντεο είδα κι εγώ και δεν το πίστευα ότι ήταν η αδελφή μου και η ανιψιά μου μέχρι που ήρθε ένας γνωστός μου και μου είπε για το συμβάν και τρέχαμε σε νοσοκομεία και στην Τροχαία.

Είπε ακόμη ότι η αδελφή του ήταν μία προσεκτική οδηγός και ζήτησε να σταθεί η Δικαιοσύνη στο ύψος των περιστάσεων.