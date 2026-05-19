Ιταλία: Να αφεθούν ελεύθεροι οι ακτιβιστές που επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα – Καταγγελίες για άσκηση βίας

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ζήτησε από το Ισραήλ «να προστατευθούν οπωσδήποτε και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό, όπως συνέβη και πριν από μερικές εβδομάδες» οι 12 Ιταλοί που κρατούνται από τις ισραηλινές Αρχές από τους συνολικά 319 ακτιβιστές που επέβαιναν στα σκάφη του στόλου της Global Sumud Flotilla με προορισμό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, που αναχαιτίστηκαν απο ισραηλινές δυνάμεις. Επίσης ζητήθηκε να εξακριβωθεί άμεσα αν υπήρξε χρήση βίας κατά των αόπλων πολιτών.

Σύμφωνα με την Ιταλίδα εκπρόσωπο της Flotilla Μαρία Έλενα Ντέλια, «χρησιμοποιήθηκαν όπλα κατά άοπλων πολιτών οι οποίοι είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά και φορούσαν σωσίβια».

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες πριν ανέβουν στα πλοιάρια του στολίσκου και ότι το τελευταίο σαρανταοκτάωρο ετέθησαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης είκοσι εννέα, συνολικά, Ιταλοί πολίτες που ήταν μέλη της συγκεκριμένης αποστολής.

Το τελευταίο ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων ανοικτά της Κύπρου εις βάρος του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που είχε προορισμό τα ύδατα της Γάζας, έχει προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις στην Ιταλία.

Το απόγευμα της Τρίτης (19/5) το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, λέγοντας πως «τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν νέες αναχαιτίσεις από το Ισραήλ των σκαφών του Στόλου που κατευθύνονται προς τη Γάζα», ενώ πρόσθεσε ότι «μέχρι στιγμής, προκύπτει πως 27 Ιταλοί βρίσκονται υπό κράτηση».

Στο ίδιο μήνυμα, τονίζεται δε πως ο Αντόνιο Ταγιάνι ζήτησε να εξεταστεί επειγόντως η χρήση βίας από τις ισραηλινές αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με αναφορές Ιταλών ακτιβιστών, φέρεται να χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες εναντίον των σκαφών του Στόλου.