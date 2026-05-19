Ιταλία: Να αφεθούν ελεύθεροι οι ακτιβιστές που επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα – Καταγγελίες για άσκηση βίας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

ypex
O Ιταλός υπουργός εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ζήτησε από το Ισραήλ «να προστατευθούν οπωσδήποτε και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό, όπως συνέβη και πριν από μερικές εβδομάδες» οι 12 Ιταλοί που κρατούνται από τις ισραηλινές Αρχές από τους συνολικά 319 ακτιβιστές που επέβαιναν στα σκάφη του στόλου της Global Sumud Flotilla με προορισμό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, που αναχαιτίστηκαν απο ισραηλινές δυνάμεις. Επίσης ζητήθηκε να εξακριβωθεί άμεσα αν υπήρξε χρήση βίας κατά των αόπλων πολιτών.

Reuters: Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά πλοίων ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα

Σύμφωνα με την Ιταλίδα εκπρόσωπο της Flotilla Μαρία Έλενα Ντέλια, «χρησιμοποιήθηκαν όπλα κατά άοπλων πολιτών οι οποίοι είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά και φορούσαν σωσίβια».

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες πριν ανέβουν στα πλοιάρια του στολίσκου και ότι το τελευταίο σαρανταοκτάωρο ετέθησαν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης είκοσι εννέα, συνολικά, Ιταλοί πολίτες που ήταν μέλη της συγκεκριμένης αποστολής.

Το τελευταίο ρεσάλτο των ισραηλινών δυνάμεων ανοικτά της Κύπρου εις βάρος του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που είχε προορισμό τα ύδατα της Γάζας, έχει προκαλέσει σφοδρότατες αντιδράσεις στην Ιταλία.

Το απόγευμα της Τρίτης (19/5) το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, λέγοντας πως «τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν νέες αναχαιτίσεις από το Ισραήλ των σκαφών του Στόλου που κατευθύνονται προς τη Γάζα», ενώ πρόσθεσε ότι «μέχρι στιγμής, προκύπτει πως 27 Ιταλοί βρίσκονται υπό κράτηση».

Στο ίδιο μήνυμα, τονίζεται δε πως ο Αντόνιο Ταγιάνι ζήτησε να εξεταστεί επειγόντως η χρήση βίας από τις ισραηλινές αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με αναφορές Ιταλών ακτιβιστών, φέρεται να χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες εναντίον των σκαφών του Στόλου.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βλέπουμε εφιάλτες; Βιολόγος αποκαλύπτει αν είναι κληρονομικοί και τι σημαίνουν

ΣΦΕΕ: Οι κλινικές μελέτες παραμένουν χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Μαΐου 2026: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές

Ακρίβεια και shrinkflation «χτυπούν» τα παγωτά – Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές

Η FANUC ενισχύει την ενσωμάτωση των ρομπότ της με το NVIDIA Isaac Sim

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:56 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Περού: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο νότιο τμήμα της χώρας – Πολίτες βγήκαν στους δρόμους – BINTEO

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε σήμερα στην περιφέ...
23:25 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Μέση Ανατολή: Η αναβολή της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης

Η Μέση Ανατολή παραμένει σε κρίσιμη φάση, καθώς η αναβολή αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν ...
22:41 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

WSJ: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν πετρελαιοφόρο που συνδέεται με το Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό Ωκεανό πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που φέ...
22:18 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Ερντογάν: «Η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο», λέει η πρόεδρος της Ε.Ε. – Όλα όσα συζητήθηκαν

«Η Ε.Ε. εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν