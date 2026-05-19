WSJ: Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν πετρελαιοφόρο που συνδέεται με το Ιράν στον Ινδικό Ωκεανό

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό Ωκεανό πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που φέρεται να συνδέεται με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί με επανάληψη στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Τεχεράνης και διατηρεί την πίεση μέσω κυρώσεων στην ιρανική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Το δεξαμενόπλοιο Skywave

Το τάνκερ Skywave βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από τον Μάρτιο, λόγω του φερόμενου ρόλου του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, το δεξαμενόπλοιο έπλεε δυτικά της Μαλαισίας την Τρίτη, αφού είχε προηγουμένως περάσει από τα Στενά της Μαλάκα.

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι το Skywave πιθανότατα μετέφερε περισσότερο από ένα εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου, τα οποία είχαν φορτωθεί τον Φεβρουάριο από τη νήσο Χαργκ του Ιράν.

Επιφυλάξεις από το Reuters

Το Reuters υπογραμμίζει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες της Wall Street Journal σχετικά με την κατάσχεση του πλοίου.

Η επιχείρηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με την Ουάσινγκτον να εντείνει τις κινήσεις πίεσης τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.