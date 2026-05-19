Μέγκαν Μαρκλ: Πήρε αποστάσεις από ακροδεξιό Φινλανδό πολιτικό μετά τον σάλο με selfie στη Γενεύη

Η Μέγκαν Μαρκλ αναγκάστηκε να αποστασιοποιηθεί δημόσια από αμφιλεγόμενο ακροδεξιό πολιτικό της Φινλανδίας, μετά τη δημοσίευση selfie που τράβηξε μαζί του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής της στη Γενεύη.

Η δούκισσα του Σάσεξ ταξίδεψε στην Ελβετία για εκδήλωση αφιερωμένη στα θύματα ψηφιακής βίας και διαδικτυακής κακοποίησης, όπου μίλησε για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, χαρακτηρίζοντάς την «ζήτημα δημόσιας υγείας».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Η selfie που προκάλεσε αντιδράσεις

Μετά την ομιλία της, η Μέγκαν συμμετείχε σε δείπνο με υπουργούς και εκπροσώπους του ΠΟΥ, ανάμεσά τους και ο ακροδεξιός Φινλανδός υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας Βίλε Ρίντμαν.

Ο Ρίντμαν έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο σκανδάλων, καθώς είχε κατηγορηθεί για ρατσιστικά σχόλια και για αμφιλεγόμενα αστεία σχετικά με τους Ναζί.

Ο ίδιος δημοσίευσε αργότερα selfie με τη Μέγκαν στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Δείπνο με τη Μέγκαν».

Η φωτογραφία προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media, με πολλούς να επισημαίνουν το παρελθόν του πολιτικού.

A dinner with Meghan. pic.twitter.com/z6OEvzxQVl — Wille Rydman (@willerydman) May 18, 2026

Η απάντηση της Μέγκαν Μαρκλ

Μετά τον σάλο, εκπρόσωπος της δούκισσας του Σάσεξ εξέδωσε ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας ότι η Μέγκαν δεν γνώριζε ποιος ήταν ο Ρίντμαν.

«Για να είμαστε απολύτως σαφείς, η Δούκισσα δεν γνωρίζει τον κ. Ρίντμαν, δεν είχε προηγούμενη ενημέρωση ότι θα παρευρισκόταν στην εκδήλωση και δεν γνώριζε τις ανησυχητικές αναφορές που τον αφορούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος στη Mirror.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Μέγκαν «δέχθηκε ευγενικά» να βγάλει φωτογραφία μαζί του μετά το δείπνο.

«Είναι προφανώς αδύνατο να γίνεται έλεγχος του παρελθόντος κάθε ανθρώπου που ζητά μία selfie», ανέφερε ακόμη η ανακοίνωση.