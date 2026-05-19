Κρήτη: Αρνούνται τις κατηγορίες οι 3 βασικοί συλληφθέντες – Μισθωμένα τα κτήματα που έχουν δηλωθεί, λέει η δικηγόρος τους

Αρνούνται τις κατηγορίες οι τρεις βασικοί συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος, τα μέλη του οποίου φέρονται να εκβίαζαν κατοίκους στην Κρήτη, να προκαλούσαν φθορές σε καλλιέργειες και να εισέπρατταν παράνομες επιδοτήσεις.

Όπως δήλωσε η συνήγορος υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, Θεονύμφη Μπέρκη, τα αδικήματα που καταλογίζονται στους εντολείς τους δεν έχουν τελεστεί απ’ αυτούς, ενώ επεσήμανε ότι «όσα ακίνητα αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί αφορούν ενοικιαζόμενα κτήματα και τούτο προκύπτει από τα μισθωτήρια, τα οποία θα κατατεθούν, ενώπιoν των αρμοδίων αρχών».

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος στην πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος που δρούσε σε Αμάρι και Βορίζια, που συνελήφθη με ένταλμα στην Αθήνα και μεταφέρθηκε στην Κρήτη, πρόκειται να απολογηθεί την Παρασκευή στον ανακριτή.

Την ίδια ημέρα θα απολογηθούν και τα δύο ανίψια του, ηλικίας 39 και 44 ετών, που επίσης περιλαμβάνονται στους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Οι τρεις άνδρες, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες.

«Δεν προέκυπτε σκοπός φυγής»

Η δικηγόρος των τριών βασικών κατηγορουμένων, Θεονύμφη Μπέρκη ανέφερε στις δηλώσεις της ότι οι εντολείς της αρνούνται τις κατηγορίες. «Αρνούμεθα στεντορείως όλα τα αδικήματα. Δεν έχουν τελεστεί από τους ανθρώπους αυτούς. Όσες περιουσίες, όσα ακίνητα αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί αφορούν ενοικιαζόμενα κτήματα και τούτο προκύπτει από τα μισθωτήρια, τα οποία θα κατατεθούν, ενώπιoν των αρμοδίων αρχών» είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι οι κατηγορούμενοι δεν αμφισβητούν τις ιδιοκτησίες των ανθρώπων της περιοχής.

«Δεν μιλάμε και δεν νοείται καταπάτηση, ενώ είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε οποιοδήποτε έγγραφο, σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι εμείς βρισκόμαστε εκεί προκειμένου να καταπατήσουμε την περιουσία του» είπε χαρακτηριστικά η συνήγορός τους, σχολιάζοντας ότι οι κατηγορούμενοι «μένουν εκεί νομίμως».

Παράλληλα, η δικηγόρος εξέφρασε αντιρρήσεις σχετικά με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, αναφέροντας ότι οι άνθρωποι αυτοί «ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και σκοπός φυγής, που είναι προϋπόθεση για την έκδοση εντάλματος δεν επιβεβαιώνεται και δεν προέκυπτε». Επίσης, τόνισε ότι οι πράξεις που τους αποδίδονται αφορούν σε περιστατικά του 2021, 2022 και 2023 «οπότε λείπει το στοιχείο της αμεσότητας κινδύνου τέλεσης νέων αδικημάτων».

Αναφέρθηκε, επίσης στη σύλληψη του 43χρονου, που θεωρείται ως ο «αρχηγός» του κυκλώματος, κατά την έξοδό του από νοσοκομείο της Αθήνας. «Για μένα είναι απάνθρωπο ή ιδιαιτέρως σκληρό όταν ο άνθρωπος εξέρχεται από το νοσοκομείο… να αντιμετωπίζει αυτήν εδώ την εικόνα» τόνισε, ενώ σχολίασε πως πρόκειται για άτομο που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, έχει εννέα παιδιά και έχει μόνιμο τόπο κατοικίας τα Βορίζια.

«Είναι νομίμως διαμένοντες στην περιοχή των Βοριζίων, είναι διαθέσιμοι στις αρχές και ούτε από κάποιο στοιχείο της δικογραφίας, αλλά ούτε από τα στοιχεία της καθημερινότητας και της προσωπικής τους ζωής, δεν προκύπτει σκοπός φυγής. Αυτά, δηλαδή, τα στοιχεία που θα έπρεπε να υπάρχουν για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης» κατέληξε η συνήγορος υπεράσπισης.