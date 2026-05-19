Επιστολή Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: «Αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας» – Τι απαντά η κυβέρνηση

«Η διάταξη δεν αλλάζει στο παραμικρό τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» τονίζουν κυβερνητικά στελέχη για την τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση της διαδικασίας υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Είχε προηγηθεί η επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι ότι η τροπολογία Φλωρίδη «αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας».

Τονίζουν χαρακτηριστικά τα εξής σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«1. Η διάταξη δεν αλλάζει στο παραμικρό τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο ειδικός εφέτης ανακριτής, που ορίζεται από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Εφετών, έχει τις αρμοδιότητες που έχει ήδη ο ανακριτής, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι αρμοδιότητες αυτές δεν πρέπει να συγχέονται με τις αρμοδιότητες των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, οι οποίες είναι διαφορετικές και δεν θίγονται κατ’ ελάχιστον.

2. Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ίσχυαν για πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους εν γένει μέχρι το 2019, οπότε και καταργήθηκαν με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ. Αποσκοπούν στην ταχύτερη, δυνατή, εκδίκαση υποθέσεων με ιδιαίτερο πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο, χωρίς καμία έκπτωση ως προς τις αρχές της δίκαιης δίκης.

3. Η διάταξη αφορά σε όλα τα αδικήματα βουλευτών, των οποίων έχει αρθεί η ασυλία, ανεξαρτήτως του αν εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις ή οι διατάξεις για την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Επιστολή Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη: «Αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας»

Επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, είχε αποστείλει νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι εκφράζοντας ανησυχία για την «fast track» διαδικασία με την οποία εισάγεται σήμερα προς ψήφιση η τροπολογία για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, σύμφωνα με το dikastiko.gr, η βιαστική έγκριση των αλλαγών «δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα».

Η επιστολή

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε γνώση της πρόθεσης των ελληνικών αρχών να τροποποιήσουν τον εθνικό Ποινικό Κώδικα με σκοπό την εισαγωγή ειδικής διαδικασίας για την αντιμετώπιση ποινικών αδικημάτων που φέρονται να έχουν διαπραχθεί από μέλη του Κοινοβουλίου. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε για την προβλεπόμενη νομοθετική αλλαγή, ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα».