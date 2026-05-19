Βελόπουλος: Η διακήρυξη των Αθηνών γίνεται το ναυάγιο της εξωτερικής πολιτικής της ΝΔ

Να στείλει «μήνυμα αποτροπής» στην Τουρκία και συγκεκριμένα, να προχωρήσει «σε ανακήρυξη ΑΟΖ και σε 12 ναυτικά μίλια», κάλεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος την κυβέρνηση κατά την ομιλία του σήμερα στη Βουλή.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έστρεψε τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «δεν έχει τέλος η εθνική ξεφτίλα», ενώ ανέφερε πως «η Γερμανία στέλνει πάτριοτ στην Τουρκία, γιατί είναι σύμμαχός της και κάπως έτσι η διακήρυξη των Αθηνών του κυρίου Μητσοτάκη, γίνεται το ναυάγιο της εξωτερικής πολιτικής της ΝΔ».

Όπως είπε, θυμάται «τους παιάνες που ηχούσαν όταν στέλνατε τους πάτριοτ στην Κάρπαθο και τα μαχητικά αεροσκάφη στην Κύπρο. Τώρα που τα αποσύρετε, λόγω της δειλίας σας, επικρατεί σιγή ασυρμάτου και ακούμε φθηνές δικαιολογίες. Όταν εμείς σας λέγαμε ότι θα τα πάρετε πίσω, μας κατηγορούσατε και μας λέγατε πατριώτες της φακής. Ποιοι; Εσείς, οι πατριώτες του Κολωνακίου και του χαβιαριού».

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε ότι «μνήμη σημαίνει θυμάμαι. Θυμάμαι την γενοκτονία…. Μνήμη σημαίνει αναγνώριση και διεκδίκηση αποζημιώσεων αλλά και τιμωρία της Τουρκίας». Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κάλεσε στο ΕΚΠΑ, στις 16 Ιανουαρίου του 2026, «τον Τούρκο ακαδημαϊκό Μουσταφά Μπασκαρά, που βρίσκεται πίσω από το νομοσχέδιο της “γαλάζιας πατρίδας” για να μιλήσει για τις θάλασσες», ενώ επισήμανε: «Από τη μια ο Ερντογάν θέλει να βομβαρδίσει την Αθήνα και από την άλλη ο Μπασκαρά ήρθε στην Αθήνα να μιλήσει για την “γαλάζια πατρίδα”. Εσείς τους λέτε “γκέλ μπουρντά” κι εμείς τους λέμε “άει σιχτίρ”».

Συνέχισε την κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι επιχειρεί να ποινικοποιήσει «την πολιτική ζωή του τόπου» και ότι προχωράει σε «fast track άρσεις ασυλίας μόνο για τους αντιπάλους», κάτι το οποίο χαρακτήρισε αδικία. «Πατριωτική στάση είναι να υπερασπίζεσαι το δίκαιο. Αλλά η διαχρονική οργανωμένη επίθεση της ΝΔ εναντίον μας είναι γνωστή. Το είδαμε πολλές φορές το έργο εμείς. Είχαμε την πολιτική δίωξή μου πριν λίγες ημέρες».

Για το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο συζητείται στην ολομέλεια, τόνισε: «Με αυτό που φέρνετε σήμερα, θα μπορούν τα υποκομματίδια να χρησιμοποιούνται από τη ΝΔ, για να κάνουν μηνύσεις εναντίον των ενοχλητικών αντιδρώντων, ώστε να κινούνται γρήγορα οι διαδικασίες στο κοινοβούλιο, για τις άρσεις ασυλίας, όπως λέτε εσείς. Όσοι αντιδρούν πρέπει να φιμωθούν. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχει φίμωση, κύριοι. Το θέμα όμως είναι όχι μόνο να δικάζονται γρήγορα οι βουλευτές, αλλά και να βρίσκουν το δίκιο τους οι πολίτες. Και ενώ υπάρχουν εκατοντάδες μηνύσεις πολιτών και φορέων εναντίον υπουργών και βουλευτών της ΝΔ, ως δια μαγείας δεν έρχονται για συζήτηση στην βουλή».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι «η τροπολογία αυτή είναι σχέδιο που εμπνεύστηκε ο πρωθυπουργός», ώστε να καταστήσει «υπόδικους όλους τους πολιτικούς αντιπάλους» της ΝΔ, για την οποία ανέφερε ότι «θέλει να πετύχει να έχουμε 150 βουλευτές της αντιπολίτευσης υπόδικους και αθώους όλους τους» γαλάζιους βουλευτές.

Επικαλούμενος δεδομένα από τις δηλώσεις «πόθεν έσχες», ο κ. Βελόπουλος τόνισε ότι «την ώρα που ελληνική οικονομία καταρρέει, τα οικονομικά των πολιτικών της ΝΔ είναι ανθηρά» με «εκρηκτική αύξηση του δηλωμένου πλούτου», τα τελευταία επτά χρόνια, ενώ είπε πως «και στο ΠΑΣΟΚ, παρατηρείται εκρηκτική μεταβολή το 2022».

Όπως διευκρίνισε, δεν ισχυρίζεται ότι έκλεψαν «αλλά κάτι δεν πάει καλά….Αν είχατε, κύριοι, τόση επιτυχία στα οικονομικά της χώρας όση έχετε τα ιδιωτικά σας, οι Έλληνες θα έτρωγαν με χρυσά κουτάλια. Αλλά ενώ εσείς πλουτίζετε, οι Έλληνες πεινούν. Πείτε μας πώς το καταφέρνετε; Είστε ή κλέφτες ή Χουντίνι».