Έλενα Κουντουρά προς Κομισιόν στην Ολομέλεια: Ανέτοιμη η Ευρώπη απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις προηγμένων συστημάτων AI

Ευρωπαϊκή στρατηγική με πέντε άξονες παρέμβασης ζητά η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έλενα Κουντουρά για να ενισχυθεί η κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ και να αντιμετωπιστούν οι νέες εντεινόμενες απειλές επιθέσεων, μέσα από τα προηγμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη σχετική συζήτηση, προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με μία νέα εποχή κυβερνοαπειλών, καθώς συστήματα αιχμής κορυφαίων εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, μπορούν πλέον να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται κενά ασφαλείας λογισμικών σε ελάχιστο χρόνο και σε πρωτοφανή κλίμακα.

Δηλαδή, οι επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες που στο παρελθόν σχεδιάζονταν για εβδομάδες ή μήνες, τώρα μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμη και μέσα σε μερικά λεπτά, με τη χρήση των προηγμένων, αυτοματοποιημένων συστημάτων ΑΙ, στοχεύοντας κυβερνήσεις, κρίσιμες υποδομές, πολίτες και επιχειρήσεις.

Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει ανησυχία διεθνώς, ειδικά όμως στην Ευρώπη, όπου η νομοθεσία κινείται πιο αργά από τις τεχνολογικές εξελίξεις, και υπάρχει υστέρηση σε επενδύσεις και υποδομές συγκριτικά με άλλες παγκόσμιες αγορές.

Η Έλενα Κουντουρά τόνισε ότι η ευρωπαϊκή κυβερνοασφάλεια εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τεχνολογίες και εταιρείες τρίτων χωρών, γεγονός που περιορίζει τον ευρωπαϊκό έλεγχο και τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.

Στην πράξη, δημόσιες υπηρεσίες, κρίσιμες υποδομές, τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, αλλά και οι ίδιοι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Ευρώπης απειλούνται.

Η Ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι απαιτείται άμεσα μία ενιαία Ευρωπαϊκή Στρατηγική που θα διασφαλίζει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την έγκαιρη πρόσβαση της ΕΕ σε κρίσιμα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να μπορεί να αξιολογεί αποτελεσματικά τους κινδύνους και να σχεδιάζει έγκαιρα μέτρα αντιμετώπισής τους.

Στην παρέμβασή της η Έλενα Κουντουρά ζήτησε από την Κομισιόν:

Κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα/ επιχειρήσεων στην άμεση αντικατάσταση παλαιωμένων λογισμικών, δεδομένου ότι συνιστούν έναν από τους σημαντικότερους και πλέον άμεσους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια, αυξάνοντας την έκθεση σε κυβερνοεπιθέσεις, παραβιάσεις δεδομένων και επιχειρησιακές διακοπές.

Να επιταχυνθεί η εφαρμογή της «Πράξης για την Κυβερνοανθεκτικότητα», του ευρωπαϊκού Κανονισμού που θέτει υποχρεωτικούς κανόνες κυβερνοασφάλειας για ψηφιακά προϊόντα και λογισμικά που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ

Να καλυφθούν άμεσα τα σημερινά ρυθμιστικά κενά ασφαλείας στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας αναθεώρησης της «Πράξης για την Κυβερνοασφάλεια», του Κανονισμού του 2019 που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο κυβερνοασφάλειας και έχει ως στόχο την ενσωμάτωση της τεχνολογικής κυριαρχίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο κυβερνοασφάλειας.

Να επανεξεταστεί το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, που εμφανίζουν προηγμένες επιθετικές δυνατότητες, και τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν και να διαδοθούν ταχύτατα.

Να ενισχυθεί με περισσότερους πόρους και επιχειρησιακές δυνατότητες ο ευρωπαϊκός Οργανισμός για την κυβερνοασφάλεια ENISA, που εδρεύει στην Ελλάδα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες αρμοδιότητες και απαιτήσεις που διαμορφώνονται.

Κλείνοντας, η Έλενα Κουντουρά τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει περισσότερο για να αποκτήσει αυτονομία στην ψηφιακή τεχνολογία, ώστε να έχει τις δικές της δυνατότητες κυβερνοάμυνας.