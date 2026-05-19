Ιράν: Μαζικοί γάμοι για ζευγάρια που δήλωσαν έτοιμα να «θυσιαστούν» στον πόλεμο με τις ΗΠΑ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Οι ιρανικές αρχές διοργάνωσαν μαζικούς δημόσιους γάμους στην Τεχεράνη για ζευγάρια που, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, έχουν δηλώσει συμμετοχή σε πρόγραμμα «αυτοθυσίας» στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Οι τελετές πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας σε μεγάλες πλατείες της ιρανικής πρωτεύουσας, μεταξύ αυτών και στην πλατεία Ιμάμ Χοσεΐν στο κέντρο της Τεχεράνης, όπου συμμετείχαν περισσότερο από 100 ζευγάρια.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του ηθικού εν μέσω πολεμικής έντασης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να απειλεί με νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που ακολούθησε τα μαζικά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου.

Το πρόγραμμα «αυτοθυσίας»

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα, οι συμμετέχοντες είχαν εγγραφεί στο λεγόμενο πρόγραμμα «αυτοθυσίας», μέσω του οποίου δηλώνουν έτοιμοι να θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για τον πόλεμο, ακόμη και σχηματίζοντας ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Οι ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι εκατομμύρια πολίτες έχουν δηλώσει συμμετοχή, ανάμεσά τους και κορυφαία πολιτικά πρόσωπα όπως ο πρόεδρος της Βουλής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερη εκστρατεία του καθεστώτος για προβολή εθνικής ενότητας και πολεμικής ετοιμότητας.

Την ίδια ημέρα, σε πολλές πλατείες της Τεχεράνης είχαν στηθεί σκηνές όπου στρατιωτικοί παρέδιδαν μαθήματα βασικής χρήσης όπλων σε πολίτες.

Γάμοι πάνω σε στρατιωτικά οχήματα

Σύμφωνα με εικόνες του AFP, τα ζευγάρια έφτασαν στην πλατεία Ιμάμ Χοσεΐν πάνω σε στρατιωτικά τζιπ με πολυβόλα, ενώ παντρεύτηκαν σε σκηνή διακοσμημένη με μπαλόνια και γιγαντιαία εικόνα του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου.

«Η χώρα βρίσκεται σίγουρα σε πόλεμο, αλλά οι νέοι έχουν επίσης δικαίωμα να παντρευτούν», δήλωσε μία νεαρή γυναίκα με λευκό ισλαμικό νυφικό δίπλα στον γαμπρό της, σε βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο Mehr.

Ένας άλλος άνδρας, δίπλα στη μέλλουσα σύζυγό του, δήλωσε ότι αισθάνονται ευλογημένοι επειδή η τελετή συνέπεσε με την επέτειο του γάμου του Ιμάμη Αλί με τη Φάτιμα, κόρη του προφήτη Μωάμεθ.

«Λάβαμε την ευλογία τους. Επιπλέον, ήρθαμε για να δώσουμε τις καλύτερες ευχές μας στον κόσμο στους δρόμους», είπε.

Συνεχείς φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις

Το πρακτορείο Mehr ανέφερε ότι μόνο στην πλατεία Ιμάμ Χοσεΐν συμμετείχαν 110 ζευγάρια, ενώ φωτογραφίες του AFP δείχνουν πλήθη πολιτών να κρατούν τριαντάφυλλα και να παρακολουθούν την τελετή.

Από την έναρξη του πολέμου, οι ιρανικές αρχές διοργανώνουν σχεδόν καθημερινά μεγάλες φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις, επιδιώκοντας να αναδείξουν τη λαϊκή συσπείρωση εν μέσω της σύγκρουσης.

