Bloomberg: Το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί η κρίση

Το ΝΑΤΟ συζητά το ενδεχόμενο ανάπτυξης ναυτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ, εάν οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα συνεχιστούν και μέσα στον Ιούλιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως αναφέρεται, κράτη-μέλη της Συμμαχίας εξετάζουν πιθανή αποστολή για την προστασία εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, μετά τις συνεχιζόμενες εντάσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Διαφωνίες στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με το Bloomberg, δεν υπάρχει ακόμη ομοφωνία μεταξύ των συμμάχων, καθώς ορισμένες χώρες εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι σε άμεση εμπλοκή της Συμμαχίας στην περιοχή.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι το θέμα αναμένεται να τεθεί εκ νέου στη σύνοδο ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ Άλεξους Γκρίνκεβιτς δήλωσε την Τρίτη ότι οποιαδήποτε πιθανή επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ θα αποτελέσει «πολιτική απόφαση» και όχι στρατιωτική πρωτοβουλία.

Τα Στενά του Ορμούζ και ο φόβος ενεργειακού σοκ

Τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η παρατεταμένη κρίση έχει ήδη προκαλέσει άνοδο στις τιμές της ενέργειας και ανησυχία στις διεθνείς αγορές, ενώ αρκετές δυτικές χώρες εξετάζουν σενάρια συνοδείας εμπορικών πλοίων από πολεμικά σκάφη.

Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές, Γαλλία και Βρετανία επεξεργάζονται ήδη σχέδιο προστασίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή μετά το τέλος των εχθροπραξιών.