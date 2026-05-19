Πάτρα: Συγκλονίζει η πρώην πρωταθλήτρια του στίβου που δέχτηκε επίθεση από ανήλικους ληστές – «Άρχισα να τρέμω και κατέρρευσα»

Πρώην πρωταθλήτρια του στίβου κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της, στη συνοικία Ριγανόκαμπος, στην Πάτρα. Η ίδια μίλησε στον ΑΝΤ1 για όσα συνέβησαν, ενώ ανέφερε ότι οι δράστες την τραυμάτισαν σοβαρά και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι οι ανήλικοι της επιτέθηκαν με πέτρες και ξύλα, ενώ έσπασαν και το τζάμι του αυτοκινήτου της. Παρά τα τραύματά της, η ίδια τους κυνήγησε σε δύσβατο στενό, πάνω από την Περιμετρική της Πάτρας. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, γλίστρησε στο πρανές και έπεσε μέσα σε χαντάκι.

«Το αριστερό γόνατό μου είναι πάρα πολύ χτυπημένο, κομμένο και έχει και κάταγμα. Έχω χτυπήσει στον θώρακά μου, εδώ, πολύ, και στα χέρια μου», είπε αρχικά και συνέχισε: «Άρχισα να φωνάζω: “Αφήστε την τσάντα κάτω, πάρτε τα λεφτά, αφήστε την τσάντα κάτω”. Αρχίζω να τρέχω πίσω τους στο πρανές. Λέω: “Μπορούν αυτοί; Μπορώ κι εγώ”. Και ενώ περπατάω και τρέχω, ξαφνικά το αριστερό πόδι είναι στον αέρα και σωριάζομαι μέσα στο χαντάκι με όλη τη δυναμική ταχύτητα».

Η Ανδριάνα περιέγραψε και τη στιγμή που αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα των τραυμάτων της. «Σωριάζομαι. Κάποια δευτερόλεπτα σαστίζω. Με το που είδα τους αστυνομικούς και είδα τα πόδια μου, τι έχω κάνει, άρχισα να τρέμω και κατέρρευσα», πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι τα περιστατικά κλοπών, ξυλοδαρμών και απειλών έχουν γίνει καθημερινά. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι οι επιθέσεις σημειώνονται ακόμη και μέρα μεσημέρι, ενώ υποστηρίζουν ότι σε αρκετά σπίτια της συνοικίας έχουν εισβάλει ανήλικοι δράστες. «Στα δέκα μέτρα πήγαν από πίσω σε μία γυναίκα, έσπασαν την πόρτα και της πήραν χίλια ευρώ, που ήταν να πληρώσει τη δόση. Δεν μπορεί κανένας εδώ να σταθεί, να παρκάρει», είπε στον ANT1 κάτοικος της περιοχής.

Η Αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και πραγματοποίησε έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να προχωρήσουν σε συλλήψεις.