Γενοκτονία των Ποντίων: Ο περήφανος χορός υπό βροχή στο Σύνταγμα – Συγκινητικές στιγμές στις εκδηλώσεις μνήμης

Συγκίνηση και υπερηφάνεια ήταν τα κύρια συναισθήματα που βίωσαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (20/5) στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, με αφορμή τη «μαύρη επέτειο» της 19ης Μαΐου 1919.

Από τις 18:30, πλήθος κόσμου, μέλη ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές αλλά και πολίτες όλων των ηλικιών, συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος, δίνοντας συμβολικό τόνο στις εκδηλώσεις μνήμης.

Παράλληλα, το «παρών» έδωσε και η Προεδρική Φρουρά, με Εύζωνες που συμμετείχαν φορώντας παραδοσιακές ποντιακές ενδυμασίες, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Ο χώρος μπροστά από τη Βουλή γέμισε με άτομα κάθε ηλικίας που αψήφησαν ακόμη και τη βροχή και τίμησαν τις εκδηλώσεις.

Ρίγη συγκίνησης σκόρπισε ο ποντιακός χορός κάτω από τον σκοτεινιασμένο ουρανό της Αττικής, σαν να “κλαίει” και αυτός στη “μαύρη” επέτειο.

