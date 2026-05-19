Το μυστήριο με την οσμή αερίου που αναστάτωσε την Αττική: Οι έλεγχοι και τα σενάρια που εξετάζονται – Τι εκτιμούν οι ειδικοί

Ανησυχία και αναστάτωση προκάλεσε η έντονη οσμή που θύμιζε υγραέριο από το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) στην Αττική και ιδίως στα νότια προάστια. Οι κλήσεις στις Αρχές ήταν συνεχείς, οι αναφορές για δυσοσμία πλήθαιναν και σήμανε συναγερμός.

Οι έλεγχοι άρχισαν αμέσως υπό τον φόβο κάποιας διαρροής υγραερίου ή βλάβης στις εγκαταστάσεις. Ωστόσο όσο προχωρούσαν οι ώρες και έπειτα από εκτεταμένους ελέγχους, το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ενημέρωσε ότι δεν έχει καταγραφή διαρροή φυσικού αερίου, πτώση πίεσης στο δίκτυο ή κάποιο άλλο συμβάν.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η ανακοίνωση του ΔΕΣΦΑ, που τόνισε πως «τα περιστατικά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή και τις εγκαταστάσεις του», ενώ από την πρώτη στιγμή σε επιφυλακή τέθηκε και το Λιμενικό, δίνοντας οδηγία στα περιπολούντα σκάφη για επισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού.

Όσο δεν εντοπίζεται βέβαια η σαφής πηγή της έντονης οσμής το «μυστήριο» παραμένει γύρω από το φαινόμενο. Η αιτία αναζητείται και πιο πιθανό θεωρείται να προέρχεται από… τη θάλασσα.

Σαρηγιάννης στον ANT1: Πιθανότατα πρόκειται για καθαρισμό σε ένα τάνκερ ή εμπορικό πλοίο

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Δημοσθένης Σαρηγιάννης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την περίεργη οσμή υγραερίου.

Ο κ. Σαρηγιάννης αναφέρθηκε στα σενάρια που εξετάζονται για την έντονη οσμή και εκτίμησε ότι το ενδεχόμενο διαρροής δεν προκύπτει, με βάση τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα.

Σχετικά με το αν υπάρχει εικόνα για το τι μπορεί να προκαλεί αυτή την έντονη οσμή, ο κ. Σαρηγιάννης απάντησε: «Κοιτάξτε, εξετάζουμε φυσικά διαφορετικά σενάρια. Εγώ θεωρώ ότι το σενάριο διαρροής, πέρα από τις επίσημες διαβεβαιώσεις, και τεχνικά θεωρώ ότι δεν υφίσταται. Για να πάω στην ουσία, υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια που αυτή τη στιγμή είναι τα κυρίαρχα για μένα. Ένα είναι ότι πρόκειται για καθαρισμό ή για venting, όπως λέμε, δηλαδή για εξαέρωση ατμών από υδρογονάνθρακες, σε ένα τάνκερ, δεξαμενόπλοιο ή εμπορικό πλοίο, αγκυροβολημένο στον ευρύτερο Σαρωνικό, κάπου στην περιοχή ανάμεσα στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αυτό που έχουμε κάνει εμείς είναι να τρέξουμε τα τελευταία μοντέλα, ουσιαστικά πηγαίνοντας προς τα πίσω στον χρόνο, και να δούμε, με δεδομένες τις συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων οσμών από τη Δραπετσώνα μέχρι τη Βούλα, πού θα μπορούσε να είναι η πηγή. Το σημείο όπου συγκλίνουν αυτές οι τροχιές είναι εκεί που σας είπα, ανάμεσα στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο. Άρα, εκεί θα εστίαζα εγώ την έρευνά μου, και το Λιμενικό, αντίστοιχα. Δεν μιλάω για πλοία που κινούνται. Μιλάω για πλοία που είναι αγκυροβολημένα. Άρα, ουσιαστικά, κάνουν διαδικασίες καθαρισμού. Και αυτό συνάδει και με το είδος της οσμής», κατέληξε.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές» αναφέρει σε ανάρτησή του στο “X” ο Θοδωρής Κολυδάς και συνεχίζει:

«Η προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχιές δείχνει ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η οσμή είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο–νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα. Το στοιχείο αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία. Πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν. Για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα».

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 19, 2026

Το χρονικό

Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι μια έντονη δυσάρεστη οσμή άρχισε να γίνεται αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων από τις 11:40 είχε δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής.

Πιο έντονη ήταν σε περιοχές όπως η Γλυφάδα, το Παλαιό Φάληρο – όπου και εκκενώθηκε το Δημαρχείο- στην Καλλιθέα, τον Άλιμο, τη Νέα Σμύρνη τον Πειραιά, το Κερατσίνι, τη Δραπετσώνα, ενώ αργότερα υπήρξαν αναφορές και για οσμή στο κέντρο της Αθήνας, στο Γαλάτσι, το Νέο Ηράκλειο κλπ.

Ορισμένοι Δήμοι ήταν έτοιμοι να δώσουν εντολή για εκκένωση σχολείων. Σε ορισμένες περιοχές με εντολή των διευθυντών εκκενώθηκαν σχολικές μονάδες, ενώ «άδειασαν» και γραφεία επιχειρήσεων.

Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προήλθαν οι αναφορές.

Ο Στέλιος Μαμαλάκης, Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου , μιλώντας στο ΕΡΤnews σημείωσε ότι «περίπου στις μιάμιση ώρα, ίσως και λίγο αργότερα, ξεκίνησε πάρα πολύ έντονη οσμή. Εκείνη τη στιγμή προφανώς ανησυχήσαμε. Αμέσως προβήκαμε σε εκκένωση του κτιρίου του Δημαρχείου και ταυτόχρονα δόθηκε μία εντολή προς τα σχολεία να κριθεί ανά περίπτωση από τον εκάστοτε διευθυντή το αν χρειάζεται να γίνει εκκένωση των σχολείων».

Ταυτόχρονα, πολλοί δήμοι σύστηναν στους κατοίκους να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα.