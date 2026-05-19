Reuters: Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά πλοίων ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα

Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο πλοίων που συμμετείχαν σε νηοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, σύμφωνα με βίντεο και τους διοργανωτές της αποστολής.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Βίντεο από ζωντανή μετάδοση της νηοπομπής φαίνεται να δείχνει στρατιώτες να πυροβολούν προς δύο από τα πλοία, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει σαφές τι είδους πυρομαχικά χρησιμοποιήθηκαν.

Εκπρόσωπος της αποστολής δήλωσε ότι συνολικά έξι πλοία δέχθηκαν πυρά.

«Δεν θα επιτρέψουμε παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού»

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό και παρέπεμψε το Reuters στο υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, το οποίο δεν απάντησε άμεσα στα ερωτήματα του πρακτορείου.

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν 44 πλοία της νηοπομπής στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ έξι εξακολουθούν να πλέουν προς τη Γάζα.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών είχε δηλώσει τη Δευτέρα μέσω X ότι «δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας».

Παρέμβαση Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε αργά το βράδυ της Δευτέρας την επιχείρηση εναντίον των «ταξιδιωτών της ελπίδας», όπως χαρακτήρισε τους συμμετέχοντες στη νηοπομπή, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ.

Τα πλοία της αποστολής Global Sumud Flotilla είχαν αποπλεύσει για τρίτη φορά την Πέμπτη από τη νότια Τουρκία, έπειτα από προηγούμενες προσπάθειες μεταφοράς βοήθειας στη Γάζα που είχαν αναχαιτιστεί από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στη νηοπομπή συμμετέχουν 426 άνθρωποι από 39 χώρες.

Κυρώσεις από τις ΗΠΑ

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι επιβάλλει κυρώσεις σε τέσσερα άτομα που συνδέονται με τη νηοπομπή, την οποία χαρακτήρισε «φιλοχαμασική».

Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συγχέουν σκόπιμα την υποστήριξη στα δικαιώματα των Παλαιστινίων με στήριξη προς τη Χαμάς.

Παλαιστίνιοι και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις τονίζουν ότι οι προμήθειες που φτάνουν στη Γάζα παραμένουν ανεπαρκείς, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο και προέβλεπε αυξημένη ανθρωπιστική βοήθεια.

Η πλειονότητα των περισσότερων από δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας έχει εκτοπιστεί, με πολλούς να ζουν πλέον σε κατεστραμμένα σπίτια ή σε πρόχειρες σκηνές δίπλα σε δρόμους και ερείπια.

Το Ισραήλ, το οποίο ελέγχει όλα τα σημεία πρόσβασης προς τη Λωρίδα της Γάζας, αρνείται ότι εμποδίζει την είσοδο προμηθειών για τον άμαχο πληθυσμό.