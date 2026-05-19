Τραμπ: Οι ΗΠΑ μπορεί να ξαναχτυπήσουν το Ιράν – Η Τεχεράνη εκλιπαρεί για συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη «εκλιπαρεί» για συμφωνία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι βρισκόταν μόλις μία ώρα πριν από την έγκριση νέου χτυπήματος, πριν τελικά αποφασίσει να το αναβάλει.

«Απείχα μία ώρα από το να πάρω την απόφαση να χτυπήσουμε σήμερα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του έρχονται μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή του ότι «πάγωσε» την επανέναρξη των επιθέσεων έπειτα από νέα ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης.

«Μπορεί Παρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή»

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν ξανά πολύ σύντομα.

«Λέω μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, γιατί δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να αποκτήσουν νέο πυρηνικό όπλο», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία επιδιώκει εναγωνίως συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Η νέα πρόταση της Τεχεράνης

Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η νέα ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γκαριμπαμπαντί δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη ζητά άρση των κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και τέλος στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι όροι της νέας πρότασης δεν φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά από προηγούμενη ιρανική πρόταση, την οποία ο Τραμπ είχε απορρίψει την περασμένη εβδομάδα χαρακτηρίζοντάς την «σκουπίδια».

Πίεση για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Το Reuters σημειώνει ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση για επίτευξη συμφωνίας που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, βασικής θαλάσσιας οδού για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου και εμπορευμάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί σαφές αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες για νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν.