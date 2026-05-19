Λάρισα: «Τον απειλούσαν και τού έκαναν τη ζωή μαρτύριο» – Πατέρας καταγγέλλει bullying στον γιο του που είναι ΑμεΑ από συμμαθητές του

Διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού (bullying) κατήγγειλε στην αστυνομία πατέρας ενός 16χρονου αγοριού, μαθητή Γυμνασίου επαρχιακής πόλης στη Λάρισα.

Όπως καταγγέλλει στο onlarissa.gr ο πατέρας, όλα αποκαλύφθηκαν την περασμένη Παρασκευή και ο ίδιος έμεινε έκπληκτος διότι δεν είχε γνώση των όσων συμβαίνουν στο σχολείο του παιδιού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τρεις συμμαθητές του αγοριού που πηγαίνει στην Γ’ τάξη του Γυμνασίου, τον παρενοχλούσαν διαρκώς εντός του μαθήματος. Περιστατικό που έγινε δύο φορές σε διαφορετικές ώρες μαθημάτων και με διαφορετικούς καθηγητές οι οποίοι όπως τόνισαν στον ίδιο τον πατέρα, δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε διότι είχαν γυρισμένη την πλάτη τους προς τους μαθητές, γράφοντας στον πίνακα.

Το περιστατικό πληροφορήθηκε αρχικά ο αδελφός του παιδιού που φοιτά στο ίδιο σχολείο, αλλά σε άλλη τάξη και έσπευσε να ενημερώσει τη διευθύντρια και αμέσως μετά τον πατέρα του ο οποίος έσπευσε να τηλεφωνήσει στη διευθύντρια όπως επισημαίνει. Η τελευταία τού είπε ότι θα διερευνήσει το θέμα.

Ωστόσο, ο πατέρας όντας ιδιαίτερα ανήσυχος απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής δίνοντας κατάθεση για το γεγονός. Λίγο αργότερα επέστρεψε στο Τμήμα μαζί με τον ΑμεΑ γιο του και διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την κατάθεση του παιδιού, πως υπέστη στο παρελθόν και πιο σοβαρή μορφή μπούλινγκ από τους τρεις συμμαθητές του: σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα και βάσει όσων κατέθεσε ο 16χρονος τον παρενοχλούσαν διαρκώς, κάνοντάς του τη ζωή μαρτύριο και μάλιστα τον απειλούσαν πως αν μιλούσε θα τον πήγαιναν στις τουαλέτες για να του κάνουν ακατανόμαστες πράξεις.

Ο μαθητής ανοίχτηκε για πρώτη φορά στον αστυνομικό με τον πατέρα να ακούει φοβερά πράγματα από τον γιο του, για τα οποία δεν είχε καμία γνώση, καθώς το παιδί φοβόταν να του μιλήσει λόγω των απειλών των συμμαθητών του.

«Το παιδί μου από την Παρασκευή το έχω με ψυχολόγο στο σπίτι και ανησυχώ πολύ», τονίζει στο onlarissa.gr ο πατέρας, ο οποίος υπέβαλε μήνυση τόσο στους γονείς των τριών συμμαθητών του γιου του, όσο και στους δύο καθηγητές, με την υπόθεση να έχει φτάσει στον εισαγγελέα.

«Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον αστυνομικό ο οποίος φέρθηκε στο παιδί μου καλύτερα και από ψυχολόγο και το έκανε να μιλήσει και να βγάλει από μέσα του όλα αυτά που κρατούσε τόσο καιρό και τον βασάνιζαν», τονίζει ο πατέρας του 16χρονου, για να προσθέσει:

«Στόχος μου είναι πέρα από τo να σταματήσει ο εκφοβισμός στον γιο μου, να γνωρίσει η κοινωνία για τα περιστατικά αυτά προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή από όλους, γονείς και καθηγητές για να σταματήσουν να υφίστανται παιδιά τέτοιας μορφής εκφοβισμό».