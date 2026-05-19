Αιμίλιος Χειλάκης: Το σχόλιο θεατή όταν έκανε κωμωδία και η αναφορά σε Μπέζο και Κυριακίδη

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς», με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, και μίλησε για τον Γιάννη Μπέζο, τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και την πρώτη του επαφή με την κωμωδία.

Ο ηθοποιός εξέφρασε τον θαυμασμό του για τους δύο συναδέλφους του και ανέφερε τον ρόλο που έχουν παίξει στην πορεία του. «Αν λέω ότι έχω έναν πατέρα στον χώρο, είναι ο Γιάννης Μπέζος και ο αδερφός μου ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Είναι άνθρωποι που τους έχω θαυμάσει και τους έχω ζηλέψει! Και συνεχίζω να τους ζηλεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Αιμίλιος Χειλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και στο μάθημα που πήρε από εκείνον για την κωμωδία. «Ο Βλαδίμηρος μου αποκάλυψε το βασικό μυστικό! Ότι η κωμωδία είναι η διαχείριση της ανάγκης. Αν η διαχείριση της ανάγκης που έχει ο άνθρωπος, στο δράμα, σου δημιουργεί το απόλυτο στρίμωγμα… “Τι κάνει ο Οιδίποδας ρε παιδί μου και πάει και βγάζει τα μάτια του…”, στην κωμωδία, είναι αυτό που η διαχείριση της ανάγκης φέρνει τον άνθρωπο, ο οποίος έχει μια βαθιά ανάγκη, να σου θυμίζει πόσο γελοίο είναι το γελοίον του πράγματος», δήλωσε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην πρώτη φορά που ασχολήθηκε με την κωμωδία, αποκαλύπτοντας ένα σχόλιο που δέχθηκε από θεατή. «Η πρώτη φορά που έκανα κωμωδία ήταν το 2023. Ήρθε κάποια στιγμή και μου λέει: “Κύριε Χειλάκη, δεν μ’ αρέσει να σας βλέπω γελοίο!”. Τι να απαντήσεις τώρα… Προφανώς είδε τη δική της γελοιότητα».