Dara: Η πρώτη συνέντευξη της νικήτριας της Eurovision – «Δεν υπάρχει μαγεία, υπάρχει μόνο δουλειά και επιμονή»

Σε συνέντευξή της στο BNT, η Dara δήλωσε ότι η ιστορική νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό της η χώρα, επιμένοντας ότι η επιτυχία στη διεθνή σκηνή δεν πρέπει πλέον να θεωρείται κάτι αδύνατο.

Μιλώντας μετά τον θρίαμβό της στη Eurovision 2026 στη Βιέννη, η τραγουδίστρια δήλωσε ότι αισθάνεται περήφανη όχι μόνο λόγω του τίτλου, αλλά επειδή η Βουλγαρία έχει γίνει για άλλη μια φορά το επίκεντρο της διεθνούς προσοχής μέσω της μουσικής και του πολιτισμού.

«Τώρα όλος ο κόσμος έχει στρέψει την προσοχή του στη Βουλγαρία», δήλωσε η Dara. «Έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε πόσο ταλαντούχοι είναι οι Βούλγαροι. Αυτή είναι η στιγμή για τους καλλιτέχνες να ενωθούν, να δημιουργήσουν μαζί και να υποστηρίξουν την τέχνη».

Περιέγραψε ολόκληρο το ταξίδι από την επιλογή της ως εκπροσώπου της Βουλγαρίας μέχρι τη νίκη στον διαγωνισμό ως σουρεαλιστικό, προσθέτοντας ότι όλα εξακολουθούν να μοιάζουν με «όνειρο».

«Δεν υπάρχει μαγεία. Υπάρχει μόνο δουλειά και επιμονή»

Η τραγουδίστρια, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Νταρίνα Γιότοβα, είπε ότι η εμπειρία της δίδαξε πολύτιμα μαθήματα για την πειθαρχία, την επιμονή και την πίστη στον εαυτό της. Σύμφωνα με την ίδια, η νίκη δεν ήρθε τυχαία ή τυχαία, αλλά μέσα από μήνες αδιάκοπης προετοιμασίας. «Δεν υπάρχει μαγεία. Υπάρχει μόνο δουλειά και επιμονή», είπε, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την απαιτητική ρουτίνα που ακολούθησε πριν από τη Eurovision.

Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών της στην Ελλάδα, όπου έζησε μόνη της για περισσότερο από ένα μήνα, η Dara είπε ότι ξυπνούσε στις 6 το πρωί κάθε μέρα για τρέξιμο, διαλογισμό, καταγραφή ημερολογίου, φωνητικές πρόβες και προπόνηση χορού που συχνά διαρκούσε εννέα ώρες καθημερινά.

Εξήγησε ότι η πνευματική συγκέντρωση έγινε εξίσου σημαντική με τη σωματική προετοιμασία. «Πιστεύω ότι δημιουργούμε την πραγματικότητα στην οποία ζούμε μέσα από τις σκέψεις μας», περιέγραψε.

«Έχει σημασία πώς μιλάμε στον εαυτό μας και πού κατευθύνουμε την ενέργειά μας». Η Dara πρόσθεσε ότι αγνόησε σκόπιμα τόσο την κριτική όσο και τον υπερβολικό έπαινο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, προκειμένου να παραμείνει πλήρως συγκεντρωμένη στην ίδια την παράσταση.

Αναλογιζόμενη τις δραματικές τελευταίες στιγμές της Eurovision, η Βουλγάρα σταρ παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν είχε συνειδητοποιήσει πλήρως ότι στην πραγματικότητα κέρδιζε. «Ήμουν ήρεμη όλη την ώρα. Δεν σκεφτόμουν τη νίκη ή την ήττα. Ήμουν απλώς ευγνώμων που ήμουν εκεί», επεσήμανε.

«Μέχρι να ανακοινώσουν ότι η Βουλγαρία είχε κερδίσει, ακόμα δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω». Σύμφωνα με την ίδια, πέρασε όλο το βράδυ προσπαθώντας να παραμείνει ταπεινή και ευγνώμων αντί να επικεντρώνεται στον πίνακα αποτελεσμάτων.

«Όλα έμοιαζαν εξωπραγματικά»

Αναφερόμενη στην επιστροφή της στη Βουλγαρία, όπου εκατοντάδες θαυμαστές την υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο της Σόφιας περιέγραψε την υποδοχή ως «τρελή» και τη συνέκρινε με «ταινία». Μία από τις στιγμές που την εντυπωσίασε περισσότερο ήταν να δει τους καλλιτέχνες του Kukeri ανάμεσα στο πλήθος που περίμενε την άφιξή της. «Όλα έμοιαζαν εξωπραγματικά, σαν να είχε ανοίξει κάποιο είδος πύλης», σημείωσε.

Η νικήτρια της Eurovision πιστεύει ότι η επιτυχία της μπορεί να εμπνεύσει τους Βούλγαρους να σκεφτούν διαφορετικά για τις δυνατότητές τους στην παγκόσμια σκηνή. Υποστήριξε ότι τα μεγαλύτερα έθνη παραδοσιακά επενδύουν περισσότερο σεβασμό και ενέργεια στον πολιτισμό, κάτι που ελπίζει ότι τώρα θα αρχίσει να αλλάζει και στη Βουλγαρία. «Μπορούμε να κερδίσουμε. Αυτό δεν πρέπει να ακούγεται απίστευτο ή αδύνατο», δήλωσε κατηγορηματικά.

«Κανείς δεν μου έδωσε αυτή τη νίκη δωρεάν. Αυτό σημαίνει ότι και άλλοι μπορούν να το κάνουν» είπε με έμφαση.

Η τραγουδίστρια βλέπει τον θρίαμβο της Eurovision μόνο ως την αρχή μιας πολύ μεγαλύτερης διεθνούς καριέρας. Επιβεβαίωσε ότι επιστρέφει ήδη στο στούντιο για να συνεχίσει να εργάζεται πάνω σε ένα αγγλόφωνο άλμπουμ και σε πρόσθετα μουσικά projects. «Αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα», είπε. «Υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά να κατακτήσουμε».

Ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους της είναι η δημιουργία ενός «Σπιτιού Καλλιτεχνών» – ενός χώρου συνεργασίας όπου μουσικοί, ηθοποιοί και δημιουργοί από διαφορετικούς τομείς θα μπορούσαν να συνεργαστούν και να αναπτύξουν νέα έργα. Σύμφωνα με την ίδια, η Βουλγαρία έχει τεράστιο καλλιτεχνικό δυναμικό που αξίζει ισχυρότερη υποστήριξη και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από την ίδια την κοινωνία.

