Axios: Πώς οι Άραβες ηγέτες «πάγωσαν» την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Το παρασκήνιο της αναβολής Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναστέλλει το προγραμματισμένο στρατιωτικό πλήγμα εναντίον του Ιράν, το οποίο επρόκειτο να εξαπολυθεί «αύριο» (Τρίτη), προκειμένου να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος, έλαβε αυτή την απόφαση έπειτα από κατεπείγον αίτημα ηγετών του αραβικού κόσμου.

Το παρασκήνιο και οι φόβοι για τα πετρέλαια

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια στιγμή που η Ουάσινγκτον θεωρούσε «ανεπαρκή» την αναθεωρημένη ειρηνευτική πρόταση που έστειλε η Τεχεράνη την Κυριακή, μέσω του Πακιστάν που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής.

Η εξέλιξη αυτή είχε εντείνει τις προσδοκίες, ακόμη και εντός του Λευκού Οίκου, ότι η στρατιωτική δράση ήταν προ των πυλών.

Μάλιστα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο δίκτυο Axios το πρωί της Δευτέρας πως αν το Ιράν δεν άλλαζε στάση, οι ΗΠΑ θα έπρεπε να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «μέσω βομβών».

Ωστόσο, ο Τραμπ είχε μπαράζ τηλεφωνικών επαφών το τελευταίο 24ωρο με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι τρεις χώρες μετέφεραν ένα ενιαίο μήνυμα: «Δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, διότι αν χτυπήσετε το Ιράν, θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα».

Όπως αποκάλυψε δεύτερη πηγή με γνώση των επαφών, ο Τραμπ εκμυστηρεύτηκε σε πολιτικούς του συμμάχους πως οι Άραβες ηγέτες του ξεκαθάρισαν ότι «δεν θέλουν να ανατιναχθούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειάς τους» ως αντίποινα από την πλευρά του Ιράν.

«Ο χρόνος σταματά για δύο-τρεις ημέρες»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, εξήγησε το σκεπτικό της απόφασής του να αναστείλει τα πλήγματα κατά της Τεχεράνης.

«Μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αναβάλω την προγραμματισμένη στρατιωτική μας επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία ήταν προγραμματισμένη για αύριο», έγραψε.

Πρόσθεσε πως οι Άραβες ηγέτες τον διαβεβαίωσαν ότι «διεξάγονται τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά την άποψή τους, ως σπουδαίοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι άκρως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι οι ηγέτες τού ζήτησαν πίστωση χρόνου «για δύο ή τρεις ημέρες», ενώ σημείωσε πως είχε ενημερώσει εκ των προτέρων το Ισραήλ για την απόφασή του.

Σε ετοιμότητα για «επίθεση πλήρους κλίμακας»

Παρά την αναβολή —η οποία αποτελεί τουλάχιστον την έκτη φορά που ο Τραμπ μεταθέτει προγραμματισμένη επίθεση από την έναρξη του πολέμου— ο Λευκός Οίκος διατηρεί το δάχτυλο στη σκανδάλη.

Η προγραμματισμένη συνεδρίαση της ομάδας εθνικής ασφάλειας στην «Αίθουσα Επιχειρήσεων» (Situation Room) για την Τρίτη παραμένει στο πρόγραμμα προκειμένου να εξεταστούν οι στρατιωτικές επιλογές.

«Έδωσα εντολή στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και στον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου στρατηγό Νταν Κέιν να αναστείλουν τα σχέδια επίθεσης, αλλά να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε μια πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία», σημείωσε στην ανάρτησή του στο Truth Social.