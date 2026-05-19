Βολιβία: Βίαιες συγκρούσεις σε αντικυβερνητική διαδήλωση στη Λα Πας – Ένταλμα σύλληψης κορυφαίου συνδικαλιστικού στελέχους

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

bolivia
Φλόγες αναδύονται από ένα χαρτόκουτο καθώς οι ανθρακωρύχοι συγκρούονται με την αστυνομία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας που απαιτεί την παραίτηση του προέδρου της Βολιβίας Ροντρίγκο Παζ, στη Λα Παζ [AFP]
Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα της Βολιβίας μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για την οικονομική κρίση ζητώντας την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου της χώρας, καθώς εδώ και δύο εβδομάδες η κυκλοφορία στη Λα Πας έχει παραλύσει εξαιτίας των οδοφραγμάτων που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης.

Βολιβία: Τουλάχιστον 57 συλλήψεις μετά τις συγκρούσεις για τους αποκλεισμούς δρόμων προς τη Λα Πας

Τα οδοφράγματα έχουν αποκόψει σχεδόν την πρωτεύουσα από την υπόλοιπη χώρα, προκαλώντας ελλείψεις σε καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα.

Συγκρούσεις μεταξύ ανθρακωρύχων και αστυνομικών ΜΑΤ κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας που απαιτούσε την παραίτηση του προέδρου της Βολιβίας Ροντρίγκο Παζ, στη Λα Παζ [AFP]
Μόλις έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας βρίσκεται αντιμέτωπος με κινητοποιήσεις αγροτών, εργατών, ανθρακωρύχων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι εκφράζουν αγανάκτηση για τη χειρότερη οικονομική κρίση στη Βολιβία εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Βολιβία: Συγκρούσεις με την αστυνομία σε διαδήλωση χιλιάδων ανθρακωρύχων στην πρωτεύουσα Λα Πας – ΒΙΝΤΕΟ

Ομάδα ανθρακωρύχων επιχείρησε να φθάσει στην πλατεία Μουρίγιο, όπου βρίσκονται το προεδρικό μέγαρο και το κοινοβούλιο, αλλά αστυνομικοί τους απώθησαν με δακρυγόνα. Οι διαδηλωτές έριξαν μολότοφ και πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν αναφέρει τραυματισμούς ή συλλήψεις.

Υποστηρικτές του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019) έφθασαν σήμερα στην πρωτεύουσα ύστερα από πορεία επτά ημερών από την περιοχή Ορούρο, απαιτώντας την απομάκρυνση του Ροδρίγο Πας από τον προεδρικό θώκο.

«Θέλουμε να παραιτηθεί γιατί είναι ανίκανος. Η Βολιβία είναι βυθισμένη στο χάος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ιβάν Αλαρκόν, ένας 60χρονος αγρότης.

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός από τους ηγέτες των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Η εισαγγελία της Βολιβίας διέταξε χθες Δευτέρα τη σύλληψη κορυφαίου στελέχους της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, εκ των ηγετών των μαζικών κινητοποιήσεων.

«Η εισαγγελία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης» του Μάριο Αργόγιο, του κυριότερου ηγέτη της κεντρικής συνομοσπονδίας εργατικών συνδικάτων (COB), ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας Ρότζερ Μαριάκα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως τον συνδικαλιστή βαραίνουν κατηγορίες για «δημόσια διέγερση στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων» και «τρομοκρατία».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

