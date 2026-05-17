Βολιβία: Τουλάχιστον 57 συλλήψεις μετά τις συγκρούσεις για τους αποκλεισμούς δρόμων προς τη Λα Πας

Σε τουλάχιστον 57 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία της Βολιβίας, μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και διαδηλωτές, οι οποίοι είχαν αποκλείσει δρόμους που οδηγούν στην πρωτεύουσα Λα Πας. Οι διαδηλωτές ζητούν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις μισθών και οικονομική σταθερότητα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους. Οι διαδηλωτές βρίσκονται στους δρόμους εδώ και δύο εβδομάδες και εμποδίζουν τον εφοδιασμό της πρωτεύουσας με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα βασικά αγαθά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 3.500 αστυνομικοί και στρατιώτες, σύμφωνα με δημοσιεύματα βολιβιανών μέσων ενημέρωσης. Η επιχείρηση άρχισε τις πρώτες πρωινές ώρες και είχε στόχο να ανοίξει διάδρομος, ώστε να φθάσουν στη Λα Πας τρόφιμα, φάρμακα και φιάλες οξυγόνου για νοσοκομεία, όπως δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Γκάλβες, εκπρόσωπος Τύπου της βολιβιανής προεδρίας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους σε τουλάχιστον 22 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα. Οι κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην τροφοδοσία και έχουν αυξήσει την πίεση προς την κυβέρνηση.

Η Βολιβία αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Ο πληθωρισμός έφτασε τον Απρίλιο στο 14% σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές ορισμένων τροφίμων αυξήθηκαν απότομα μετά την κατάργηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα.

Ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Πας ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, έπειτα από 20 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από σοσιαλιστικές κυβερνήσεις υπό τον Έβο Μοράλες και τον Λουίς Άρσε. Ο ίδιος είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα βγάλει τη χώρα από τη δίνη της οικονομικής κρίσης.

Οι διαδηλωτές ζητούν αυξήσεις μισθών, οικονομική σταθερότητα, τερματισμό των ιδιωτικοποιήσεων κρατικών επιχειρήσεων και παραίτηση του προέδρου της Βολιβίας.