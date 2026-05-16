Άγιοι Ανάργυροι: Τι υποστήριξαν οι γονείς στους αστυνομικούς όταν μπήκαν στο σπίτι «τρώγλη» -Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά, λέει ο παππούς – ΒΙΝΤΕΟ

Οι εικόνες από το σπίτι στο οποίο ζούσαν τα παιδιά στους Αγίους Αναργύρους κάτω από εντελώς ακατάλληλες συνθήκες, αποδεικνύουν την κατάσταση που επικρατούσε, η οποία θα μπορούσε να εγκυμονούσε και άλλους κινδύνους, ακόμα και για τη ζωή τους. Οι τοίχοι είχαν μούχλα, κοιμόντουσαν σε στρώματα στο πάτωμα, μέσα στη βρώμα, ενώ υπήρχαν και γυμνά καλώδια.

Την Παρασκευή το μεσημέρι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα και αντίκρισαν τις εικόνες αυτές, με αποτέλεσμα να σοκαριστούν και οι ίδιοι, όπως τόνισε το Mega.

Είχε να καθαρίσει μια μέρα, υποστήριξε η μητέρα

Η μητέρα, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την όλη εικόνα και την κατάσταση, υποστήριξε ότι αυτό συνέβαινε γιατί είχε να καθαρίσει μια ημέρα.

Από την πλευρά του, ο πατέρας απόρησε με την εμφάνιση των αστυνομικών στο σπίτι, λέγοντας πως δεν είχαν κανέναν λόγο να είναι εκεί και ότι όλα ήταν μία χαρά.

Όμως, η απόφαση από την εισαγγελία είχε ληφθεί και τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι. Πλέον είναι στο Παίδων.

Σε βάρος των γονιών έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, αφού κρίθηκε ότι οι συνθήκες ήταν επικίνδυνες για τα παιδιά.

Αναφορές για κακοποίηση της μητέρας

Σύμφωνα με το Mega στις 4 Οκτωβρίου του 2025 η μητέρα είχε καταγγείλει τον 37χρονο πατέρα για ενδοοικογενειακή απειλή με εκείνον να απαντά με μήνυση για ψευδή καταμήνυση.

Δύο φορές παλαιότερα, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του αφού είχε εντοπιστεί να κινείται με τη μηχανή του χωρίς να έχει δίπλωμα.

Είχαν απευθυνθεί στον δήμο οι γείτονες

Σύμφωνα με γείτονες, τα παιδιά ήταν εμφανώς παραμελημένα και κυκλοφορούσαν και χωρίς ρούχα τον χειμώνα.

Είχαν απευθυνθεί στον δήμο κι άλλες φορές, είχαν γίνει αυτοψίες και τους είχε επισκεφτεί η κοινωνική υπηρεσία του δήμου. Κάτοικος της περιοχής λέει πως είχε γίνει ξανά καταγγελία πριν από έναν χρόνο, «τότε που ήρθαν για να τους καθαρίσουν. Ήρθε το υγειονομικό, καθάρισαν το σπίτι, τους έβαψαν κι απ’ έξω το σπίτι» και πρόσθεσε ότι «στο μπαλκόνι το είχα δει μια φορά, το ένα παιδί που ήταν γυμνό τελείως».

«Τα παιδιά τα παραμελούσαν συστηματικά. Το 4χρονο κορίτσι έχει βαριά νοητική στέρηση. Και τα αφήνουν να ζουν σε αυτό το περιβάλλον στάβλο; Αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες, αυτοί που πήγαιναν στο σπίτι και παρακολουθούσαν την οικογένεια, δεν έπρεπε να αφαιρέσουν την επιμέλεια;», είπε στις «Εξελίξεις Τώρα» ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Τι λένε ο παππούς και ο θείος

Την ίδια στιγμή, μέλη της οικογένειας, περιγράφουν στις «Εξελίξεις» πως δεν είχαν αντιληφθεί κανένα σημάδι παραμέλησης.

«Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά, σε ντύσιμο κι αυτά. Δεν ήταν παιδιά κακοποιημένα. Χαρούμενα, παίζανε. Μου είπε η κόρη μου ότι ερχόταν μια κοινωνική λειτουργός, σαν βοήθεια, για να βγάλει ένα επίδομα», λέει ο παππούς τους.

Ο θείος των παιδιών, από την πλευρά του, σχολίασε «όλα καλά, εντάξει». Σε ερώτηση εάν η καταγγελία είναι ψεύτικη, απάντησε: «ψέματα είναι, ναι»

Οι κοινωνικές υπηρεσίες θα αποφανθούν για την τύχη των παιδιών της οικογένειας.