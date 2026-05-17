Πακιστάν: Στην Τεχεράνη ο υπουργός Εσωτερικών για τις συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

Ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών, Μόχσιν Νάκβι, έφτασε το Σάββατο (16/05) στην Τεχεράνη, με στόχο να συμβάλει στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος σε αδιέξοδο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο Μόχσιν Νάκβι έφτασε σήμερα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για διήμερη επίσημη επίσκεψη στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Πακιστάν να διευκολύνει τις συζητήσεις και να προωθήσει την περιφερειακή ειρήνη», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ο υπουργός έγινε δεκτός από τον Ιρανό ομόλογό του, Εσκαντάρ Μομενί.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά το ταξίδι στην Τεχεράνη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ. Το Ισλαμαμπάντ έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στις προσπάθειες που έχουν ως στόχο την επανάληψη των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Τον περασμένο μήνα, το Πακιστάν φιλοξένησε συνάντηση υψηλού επιπέδου ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Η εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου έβαλε, σε μεγάλο βαθμό, τέλος στον πόλεμο, ο οποίος ξέσπασε μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, το Ιράν συνεχίζει, σε μεγάλο βαθμό, τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, συνεχίζουν τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη έλαβε μηνύματα από την αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τα οποία η Ουάσινγκτον εμφανίζεται πρόθυμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να αποδεχθεί την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει την «αποτυχία», μετά την απόρριψη της αντιπρότασης της Τεχεράνης από τον Ντόναλντ Τραμπ.

