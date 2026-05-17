Πακιστάν: Στην Τεχεράνη ο υπουργός Εσωτερικών για τις συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος
(AP Photo/Vahid Salemi)
Ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών, Μόχσιν Νάκβι, έφτασε το Σάββατο (16/05) στην Τεχεράνη, με στόχο να συμβάλει στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος σε αδιέξοδο, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο Μόχσιν Νάκβι έφτασε σήμερα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για διήμερη επίσημη επίσκεψη στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Πακιστάν να διευκολύνει τις συζητήσεις και να προωθήσει την περιφερειακή ειρήνη», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ο υπουργός έγινε δεκτός από τον Ιρανό ομόλογό του, Εσκαντάρ Μομενί.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά το ταξίδι στην Τεχεράνη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ. Το Ισλαμαμπάντ έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στις προσπάθειες που έχουν ως στόχο την επανάληψη των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Τον περασμένο μήνα, το Πακιστάν φιλοξένησε συνάντηση υψηλού επιπέδου ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Η εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου έβαλε, σε μεγάλο βαθμό, τέλος στον πόλεμο, ο οποίος ξέσπασε μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, το Ιράν συνεχίζει, σε μεγάλο βαθμό, τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, συνεχίζουν τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη έλαβε μηνύματα από την αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τα οποία η Ουάσινγκτον εμφανίζεται πρόθυμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να αποδεχθεί την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει την «αποτυχία», μετά την απόρριψη της αντιπρότασης της Τεχεράνης από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

00:32 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Κροατία: Airbus βγήκε από τον διάδρομο στο αεροδρόμιο του Σπλιτ – Δεν τραυματίστηκε κανείς

Ένα Airbus A220-300 της εταιρίας Croatia Airlines, με 130 επιβάτες, βγήκε από τον διάδρομο του...
23:46 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Βρετανία: Δεκάδες χιλιάδες πολίτες στο Λονδίνο για μια πορεία της ακροδεξιάς και μια αντιδιαδήλωση

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου, σε δύο μεγάλες κινη...
22:16 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Θα περάσετε πολύ δύσκολα αν δεν υπάρξει συμφωνία

Μήνυμα στο Ιράν ότι θα περάσει «πολύ δύσκολη περίοδο» αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συ...
20:26 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Βρετανία: Ο Γουές Στρίτινγκ ανακοίνωσε ότι θέλει να είναι υποψήφιος για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ

Ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ήθελε να θέσει ...
