Βρετανία: Δεκάδες χιλιάδες πολίτες στο Λονδίνο για μια πορεία της ακροδεξιάς και μια αντιδιαδήλωση

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου, σε δύο μεγάλες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Από τη μία πλευρά βρέθηκαν υποστηρικτές του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος τάσσεται κατά της μετανάστευσης και κατά του Ισλάμ, και από την άλλη φιλοπαλαιστίνιοι και αντιρατσιστές ακτιβιστές.

Η αστυνομία ανέπτυξε περίπου 4.000 αστυνομικούς, προκειμένου να αποτρέψει τυχόν επεισόδια, ενώ την ίδια ημέρα διεξαγόταν και ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι στο στάδιο Γουέμπλεϊ, το οποίο έχει χωρητικότητα 90.000 θέσεων. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ανακοίνωσαν το απόγευμα ότι προχώρησαν σε 31 συλλήψεις, προσθέτοντας ότι και οι δύο διαδηλώσεις διεξάγονταν «χωρίς να σημειωθούν σοβαρά επεισόδια».

Οι αρχές είχαν προβλέψει για την περίσταση υποστήριξη με θωρακισμένα οχήματα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα. Η αστυνομία χρησιμοποίησε επίσης κάμερες αναγνώρισης προσώπου, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε διαδήλωση. Οι αρχές δεν έδωσαν αμέσως εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετεχόντων, αλλά είχαν δηλώσει ότι ανέμεναν περισσότερους από 50.000 διαδηλωτές στην πορεία «Ενώστε το Βασίλειο» του Τόμι Ρόμπινσον.

Ο Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, επιδίωκε να επαναλάβει την επιτυχία της πορείας που είχε οργανώσει τον Σεπτέμβριο, όταν έως και 150.000 άνθρωποι συμμετείχαν στο Λονδίνο για να υπερασπιστούν την «ελευθερία της έκφρασης».

Η πορεία δεν συνδέεται με το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά την επιτυχία του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ στις τοπικές εκλογές, ενώ το Reform UK προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις επόμενες γενικές εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για το 2029.

Αεροφωτογραφίες έδειξαν πλήθος δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Όταν η πορεία έφτασε στην Πλατεία του Κοινοβουλίου, μπροστά σε πλήθος με σημαίες της Αγγλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Τόμι Ρόμπινσον επιτέθηκε στην κυβέρνηση των Εργατικών και κατήγγειλε τη μετανάστευση.

Στην εξέδρα ανέβηκαν πολιτικές προσωπικότητες της ακροδεξιάς, η μητέρα μιας γυναίκας που δολοφονήθηκε από έναν αιτούντα άσυλο, καθώς και ένα μουσικό συγκρότημα. Η Κριστίν Τέρνερ, 66χρονη συνταξιούχος από τη βορειοανατολική Αγγλία, δήλωσε ότι «η μετανάστευση είναι η μεγαλύτερη ανησυχία».

«Είμαστε ένα νησί. Έχουμε σαφώς καθορισμένα σύνορα, τα οποία δεν προστατεύονται. Πρέπει κάτι να γίνει. Αυτό συνεχίζεται εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, αναφερόμενη στις αφίξεις μεταναστών που διασχίζουν τη Μάγχη με σαπιοκάραβα.

Η Ρίκι Γουέμπστερ, 40 ετών, διευθύντρια επιχείρησης από το Έσεξ, στο ανατολικό Λονδίνο, υποστήριξε ότι ο Τόμι Ρόμπινσον είναι η «φωνή των ανθρώπων της εργατικής τάξης». «Η πολυπολιτισμικότητα είναι καλή αρκεί να μην υπερισχύει του πολιτισμού σας», δήλωσε.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρέθηκε και η Γαλλίδα Αλίς Κορντιέ, ιδρύτρια της ακροδεξιάς συλλογικότητας Nemesis, όπως ανέφερε στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ. Ο Τόμι Ρόμπινσον είχε καλέσει επανειλημμένα τους υποστηρικτές του να διατηρήσουν την ηρεμία τους, καθώς είχαν ξεσπάσει συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών κατά τη διάρκεια της πορείας του Σεπτεμβρίου.

Η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι οι αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο σε 11 «ξένους ακροδεξιούς ταραχοποιούς». Ανάμεσά τους βρίσκεται η Αμερικανοκολομβιανή Βαλεντίνα Γκόμες, η οποία κατηγορήθηκε ότι «έκανε εμπρηστικά και απάνθρωπα σχόλια για τους μουσουλμάνους». Ο Εργατικός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αποκάλεσε την Παρασκευή τους διοργανωτές της διαδήλωσης «ρατσιστές καταδικασμένους από τη δικαιοσύνη, που διαδίδουν το μίσος και τον διχασμό».

Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο αύξησε στις αρχές Μαΐου το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής κατά μία βαθμίδα, σε «σοβαρό», επικαλούμενο αύξηση της «ισλαμιστικής και της ακροδεξιάς απειλής». Το μέτρο υιοθετήθηκε μετά την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Εβραίων ανδρών στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου και έπειτα από μια σειρά εμπρησμών και απόπειρων εμπρησμού αντισημιτικού χαρακτήρα βόρεια της πρωτεύουσας.

Οι αρχές είχαν λάβει μέτρα για να κρατήσουν σε απόσταση τους υποστηρικτές του ακροδεξιού ακτιβιστή από τους συμμετέχοντες στη φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση, οι οποίοι ήταν αρκετές χιλιάδες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Η διαδήλωση διοργανώθηκε για την επέτειο μνήμης της «Νάκμπα» («καταστροφή» στα αραβικά), η οποία σηματοδοτεί τη φυγή και τον εκτοπισμό περίπου 760.000 Παλαιστινίων από τη γη τους κατά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, αλλά και για να εκφραστεί αντίθεση στην ακροδεξιά.

«Ρατσιστές έξω από τους δρόμους μας, πρόσφυγες καλώς ήρθατε», φώναζαν διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους φορούσαν παραδοσιακές κεφίγιες και ύψωναν παλαιστινιακές σημαίες.

«Η ακροδεξιά δυναμώνει – είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, για να βεβαιωθούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι αδαείς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 62χρονος Σάιμον Ραλς από το Νότιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία. Ο Τσάρλι, ο οποίος ταξίδεψε από το Κάρντιφ, διαμαρτυρήθηκε επειδή «οι πραγματικοί φασίστες που εκστομίζουν ρατσιστικές δηλώσεις επιτρέπεται να τριγυρνούν στους δρόμους του Λονδίνου».

Η αστυνομία του Λονδίνου είχε προειδοποιήσει ότι θα συλλάβει όποιον φώναζε «Ας παγκοσμιοποιήσουμε την ιντιφάντα», σύνθημα που παραπέμπει στις παλαιστινιακές εξεγέρσεις κατά του ισραηλινού στρατού. Λίγο μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν, ο Κιρ Στάρμερ είχε χαρακτηρίσει το σύνθημα «εντελώς απαράδεκτο» και είχε αφήσει να εννοηθεί ότι μια απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακών πορειών θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις.