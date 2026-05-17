Eurovision 2026: Έσκισε με το «Jalla» η Αντιγόνη – Δείτε την εντυπωσιακή εμφάνισή της

Η Antigoni Buxton εκπροσώπησε την Κύπρο στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 και παρουσίασε το «JALLA» στη σκηνή της Wiener Stadthalle, στη Βιέννη.

Η εκπρόσωπος της Κύπρου έδωσε μία από τις πιο ενεργητικές εμφανίσεις της βραδιάς. Η σκηνική της παρουσία τράβηξε την προσοχή από τα πρώτα δευτερόλεπτα, ενώ η ίδια κινήθηκε με αυτοπεποίθηση και έντονο ρυθμό πάνω στη σκηνή.

Η Antigoni Buxton παρουσίασε το τραγούδι με σταθερή φωνητική απόδοση και δυνατή σκηνική εικόνα. Η εμφάνισή της στον τελικό θεωρήθηκε βελτιωμένη σε σχέση με τον Β’ Ημιτελικό, γεγονός που ενίσχυσε τη συνολική εικόνα της κυπριακής συμμετοχής.

Το «JALLA» μετέφερε ρυθμό και ένταση στην αρένα, ενώ το κοινό ανταποκρίθηκε θερμά καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισης. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος βρισκόταν στη 16η θέση των στοιχημάτων για τη νίκη, αρκετοί θαυμαστές του διαγωνισμού εκτιμούσαν ότι η χώρα θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς.