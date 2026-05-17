Κροατία: Airbus βγήκε από τον διάδρομο στο αεροδρόμιο του Σπλιτ – Δεν τραυματίστηκε κανείς

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Κροατία
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένα Airbus A220-300 της εταιρίας Croatia Airlines, με 130 επιβάτες, βγήκε από τον διάδρομο του αεροδρομίου του Σπλιτ, στην Κροατία, μετά την απόφαση των πιλότων να διακόψουν την απογείωση σύμφωνα με τις διαδικασίες ασφαλείας, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρία.

Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε, αναφέρει η αεροπορική εταιρία σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι το αεροπλάνο είχε πενταμελές πλήρωμα.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο και βρίσκονται στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από τον περιφερειακό ειδησεογραφικό ιστότοπο Damacijadanas.hr, διακρίνεται το αεροπλάνο που έχει σταματήσει στην άκρη του διαδρόμου, με έναν κινητήρα που φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά και να ακουμπά στο γρασίδι κατά μήκος του διαδρόμου.

Τη στιγμή του συμβάντος, το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να απογειωθεί από το Σπλιτ, πόλη-λιμάνι στις ακτές της Αδριατικής, στην Κροατία, με προορισμό τη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία.

«Σύμφωνα με τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορίες, το πλήρωμα σταμάτησε το αεροσκάφος ενεργώντας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας», εξηγεί η αεροπορική εταιρία, χωρίς περισσότερα στοιχεία για τους λόγους αυτής της απόφασης των πιλότων.

«Περισσότερες πληροφορίες» θα ανακοινωθούν «μετά την ολοκλήρωση των πρώτων τεχνικών ελέγχων και των επίσημων διαδικασιών», προσθέτει.

Το αεροπλάνο κινείτο με ταχύτητα άνω των 240 χλμ./ώρα πριν ο πιλότος το ακινητοποιήσει, σύμφωνα με δεδομένα του ιστοτόπου Flightradar που αναλύθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πρόκειται για «σοβαρό ατύχημα», δήλωσε η εθνική υπηρεσία διερεύνησης ατυχημάτων μεταφορών, ανακοινώνοντας τη διενέργεια έρευνας.

«Μετά την ακύρωση της απογείωσης, ένας τροχός του συστήματος προσγείωσης του αεροσκάφους βγήκε από τον διάδρομο και βρέθηκε στην παρακείμενη λωρίδα με το γρασίδι», αναφέρει η υπηρεσία σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος υπέστη «ήσσονος σημασίας υλικές ζημιές».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει η ερωτική ζωή μου όταν γίνω μητέρα; Πώς να την απογειώσετε

Έχετε μόνο 5 λεπτά να μακιγιαριστείτε; Makeup artists αποκαλύπτουν τα 3 βήματα που δεν θα παρέλειπαν με τίποτα

«Ναι» από τις Βρυξέλλες σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων – Τα μέτρα στήριξης που έχουν πάρει το «πράσινο φως», πού υπάρχουν αν...

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα πληρωθούν

Η Meta φέρνει την εικονική γραφή σε όλους με τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:17 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Πακιστάν: Στην Τεχεράνη ο υπουργός Εσωτερικών για τις συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

Ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών, Μόχσιν Νάκβι, έφτασε το Σάββατο (16/05) στην Τεχεράνη, με στ...
23:46 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Βρετανία: Δεκάδες χιλιάδες πολίτες στο Λονδίνο για μια πορεία της ακροδεξιάς και μια αντιδιαδήλωση

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου, σε δύο μεγάλες κινη...
22:16 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Θα περάσετε πολύ δύσκολα αν δεν υπάρξει συμφωνία

Μήνυμα στο Ιράν ότι θα περάσει «πολύ δύσκολη περίοδο» αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συ...
20:26 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Βρετανία: Ο Γουές Στρίτινγκ ανακοίνωσε ότι θέλει να είναι υποψήφιος για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ

Ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ήθελε να θέσει ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν