Eurovision 2026: «Έσκισε» ο Akylas στον μεγάλο τελικό – Δείτε βίντεο με την εμφάνισή του

Μία τρομερή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Akylas στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον φετινό ευρωπαϊκό διαγωνισμό, «έλαμψε» πάνω στη σκηνή, ενθουσιάζοντας τόσο αυτούς που βρίσκονται μέσα στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, όσο και εκείνους που τον παρακολούθησαν από τις οθόνες τους.

Ο Akylas και όλη η ελληνική αποστολή δούλεψαν καιρό για αυτό το εκπληκτικό show που παρουσίασαν το βράδυ της 16ης Μαΐου, με την προσπάθειά τους να είναι άκρως συγκινητική.

Η Ελλάδα φέτος «μάγεψε» την Ευρώπη, και το μόνο σίγουρο είναι πως οι θαυμαστές της Eurovision θα μιλάνε για χρόνια για το νέο και ταλαντούχο αγόρι με το φωτεινό χαμόγελο και την ωραία φωνή, που τους έκανε να χορεύουν στον ρυθμό του «Ferto».

Μιλώντας στο «Πρωίαν σε είδον» μετά τη νίκη του στο «Sing for Greece», πριν από λίγους μήνες, ο Akylas, ένα αυτοδημιούργητο παιδί από τις Σέρρες, είχε αναφέρει πως: «Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος, συγκινημένος και τρελαμένος. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Είμαι σε σοκ.

Όταν άκουσα το όνομά μου, μου κόπηκαν τα πόδια λίγο. Θυμάμαι πως απλά έκλεισα τα μάτια μου, η καρδιά μου “έτρεχε” και απλά έκλαιγα. Είναι κάτι πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα. Το να εκπροσωπείς τη χώρα σου στη Eurovision και πόσω μάλλον να σε έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός για κάτι τέτοιο…».

«Θα ρίξω πάρα πολλή δουλειά για να σας κάνω όλους υπερήφανους στη Βιέννη. Αφού το ζητάτε θα σας το φέρω. Σας αγαπώ πραγματικά σαν τρελός. Δεν περίμενα ότι θα αγκαλιάσετε το κομμάτι και εμένα τον ίδιο τόσο. Είστε πραγματικά απίστευτοι και θα σας κάνω υπερήφανους!», είχε προσθέσει.

Υπενθυμίζεται ότι σε λίγη ώρα θα ανέβει στη σκηνή του μουσικού θεσμού και η Antigoni, η οποία εκπροσωπεί την Κύπρο με το «JALLA», διεκδικώντας και η ίδια μία πολύ καλή θέση.