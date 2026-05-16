Κλέλια Άνδραλη: Η σχεδιάστρια των ρούχων του Akyla αποκαλύπτει λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό

Νάντια Ρηγάτου

Lifestyle

Akylas
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Κλέλια Άνδραλη, η ταλαντούχα δημιουργός των ρούχων του Akyla αποκαλύπτει στο enikos.gr πως ήταν η διαδρομή από την πρώτη τους συνάντηση μέχρι τη μεγάλη βραδιά του τελικού.

Νάντια Ρηγάτου

Η Κλέλια Άνδραλη με σπουδές σχεδιασμού και δημιουργίας μόδας  στη Γλασκώβη, είναι η σχεδιάστρια που κλήθηκε να ντύσει τον Akyla και το όνειρό του για τη νίκη της Eurovision.

-Πώς ήταν η πρώτη συνάντηση με τον Akyla;

Τον Akyla τον γνώρισα πρώτη φορά μέσω του στυλίστα του, του Φίλιππου Μίσσα , όταν ήταν ένας από τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους για τον τελικό της ελληνικής Eurovision. Θυμάμαι πως ήταν αρκετά ντροπαλός στην αρχή, αλλά είχε μια πολύ γλυκιά και ήρεμη ενέργεια. Από την πρώτη στιγμή αρχίσαμε να ψάχνουμε μαζί τι θα μπορούσε να φορέσει ώστε να τον εκφράζει πραγματικά και ταυτόχρονα να ξεχωρίζει πάνω στη σκηνή. Ήταν πολύ δημιουργική διαδικασία και ένιωσα αμέσως ότι είχε κάτι ιδιαίτερο.

-Πόσο καιρό σου πήρε να φτιάξεις τα ρούχα του; Υπήρχαν δυσκολίες;

Για τον τελικό χρειάστηκε να δημιουργήσω από την αρχή ένα custom print ειδικά για τον Akyla, κάτι που ήταν αρκετά απαιτητικό αλλά και πολύ δημιουργικό. Μόνο το να ζωγραφίσω στο χέρι το τιγρέ print μου πήρε σχεδόν τρεις ημέρες. Στη συνέχεια ξεκίνησε όλη η διαδικασία με τις δοκιμές — αλλάζαμε την κλίμακα, τις αποχρώσεις και κάναμε διαφορετικές εκτυπώσεις για να δούμε τι “γράφει” καλύτερα πάνω στο jacket που είχαμε ήδη αποφασίσει να δημιουργήσουμε. Συνολικά όλη αυτή η διαδικασία κράτησε περίπου έναν μήνα, αλλά άξιζε πραγματικά γιατί ήταν ένα αποτέλεσμα πολύ προσωπικό και μοναδικό.

Κλέλια Άνδραλη

-Πώς προέκυψε η συνεργασία;

Η συνεργασία προέκυψε μέσω του συνεργάτη μου εδώ και πολλά χρόνια, του Φίλιππου Μίσσα . Εκείνος είχε την ιδέα να ντύσει αρχικά τον Akyla για μια πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση και να τον φωτογραφίσει με πιο pop κομμάτια, ώστε να έχει μια πιο ιδιαίτερη και ξεχωριστή εικόνα σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Στην πορεία, το ένα έφερε το άλλο πολύ φυσικά και δημιουργικά. Βρεθήκαμε να σχεδιάζουμε looks για τον εθνικό τελικό και στη συνέχεια για τη σκηνή της Eurovision, κάτι που εξελίχθηκε πολύ όμορφα και οργανικά μέσα από τη συνεργασία μας. Περιμένω να τον δω νικητή και σίγουρα του αξίζει γιατί είναι το πιο γλυκό και θετικό πλάσμα.

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει η ερωτική ζωή μου όταν γίνω μητέρα; Πώς να την απογειώσετε

Έχετε μόνο 5 λεπτά να μακιγιαριστείτε; Makeup artists αποκαλύπτουν τα 3 βήματα που δεν θα παρέλειπαν με τίποτα

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» κινητοποιεί ελληνικούς και ξένους ομίλους – Το επιχειρηματικό παρασκήνιο

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Η Meta φέρνει την εικονική γραφή σε όλους με τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
18:18 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Δύσκολες στιγμές για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο: Πέθανε ο πατέρας του – Η ανάρτηση στο Instagram

Ο δημοφιλής ηθοποιός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος περνά δύσκολες ώρες, καθώς σήμερα Σάββατο πέθανε ...
18:09 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Eurovision 2026 – Akylas: Οι αναρτήσεις πριν από τον Μεγάλο Τελικό – «Είναι η μέρα να ψηφίσεις 6, αν θες σουβλάκι, μουσακά, ούζο…»

Με κομμένη την ανάσα περιμένουν οι φανατικοί θαυμαστές της Eurovision, να μάθουν ποιος θα είνα...
17:16 , Σάββατο 16 Μαΐου 2026

Survivor – Σταύρος Φλώρος: « Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου, να κάνετε μια προσευχή για μένα…» – Η πρώτη ανάρτηση μετά το ατύχημα

Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές ζει ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά πριν από λίγες ...
21:55 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Βαρύ πένθος για τον Κώστα Σόμμερ: Πέθανε η μητέρα του – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Βαρύ πένθος βιώνει ο Κώστας Σόμμερ, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Σιμόνη. Με μια συγκιν...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν