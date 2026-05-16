Κλέλια Άνδραλη: Η σχεδιάστρια των ρούχων του Akyla αποκαλύπτει λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό

Η Κλέλια Άνδραλη, η ταλαντούχα δημιουργός των ρούχων του Akyla αποκαλύπτει στο enikos.gr πως ήταν η διαδρομή από την πρώτη τους συνάντηση μέχρι τη μεγάλη βραδιά του τελικού.

Νάντια Ρηγάτου

Η Κλέλια Άνδραλη με σπουδές σχεδιασμού και δημιουργίας μόδας στη Γλασκώβη, είναι η σχεδιάστρια που κλήθηκε να ντύσει τον Akyla και το όνειρό του για τη νίκη της Eurovision.

-Πώς ήταν η πρώτη συνάντηση με τον Akyla;

Τον Akyla τον γνώρισα πρώτη φορά μέσω του στυλίστα του, του Φίλιππου Μίσσα , όταν ήταν ένας από τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους για τον τελικό της ελληνικής Eurovision. Θυμάμαι πως ήταν αρκετά ντροπαλός στην αρχή, αλλά είχε μια πολύ γλυκιά και ήρεμη ενέργεια. Από την πρώτη στιγμή αρχίσαμε να ψάχνουμε μαζί τι θα μπορούσε να φορέσει ώστε να τον εκφράζει πραγματικά και ταυτόχρονα να ξεχωρίζει πάνω στη σκηνή. Ήταν πολύ δημιουργική διαδικασία και ένιωσα αμέσως ότι είχε κάτι ιδιαίτερο.

-Πόσο καιρό σου πήρε να φτιάξεις τα ρούχα του; Υπήρχαν δυσκολίες;

Για τον τελικό χρειάστηκε να δημιουργήσω από την αρχή ένα custom print ειδικά για τον Akyla, κάτι που ήταν αρκετά απαιτητικό αλλά και πολύ δημιουργικό. Μόνο το να ζωγραφίσω στο χέρι το τιγρέ print μου πήρε σχεδόν τρεις ημέρες. Στη συνέχεια ξεκίνησε όλη η διαδικασία με τις δοκιμές — αλλάζαμε την κλίμακα, τις αποχρώσεις και κάναμε διαφορετικές εκτυπώσεις για να δούμε τι “γράφει” καλύτερα πάνω στο jacket που είχαμε ήδη αποφασίσει να δημιουργήσουμε. Συνολικά όλη αυτή η διαδικασία κράτησε περίπου έναν μήνα, αλλά άξιζε πραγματικά γιατί ήταν ένα αποτέλεσμα πολύ προσωπικό και μοναδικό.

-Πώς προέκυψε η συνεργασία;

Η συνεργασία προέκυψε μέσω του συνεργάτη μου εδώ και πολλά χρόνια, του Φίλιππου Μίσσα . Εκείνος είχε την ιδέα να ντύσει αρχικά τον Akyla για μια πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση και να τον φωτογραφίσει με πιο pop κομμάτια, ώστε να έχει μια πιο ιδιαίτερη και ξεχωριστή εικόνα σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Στην πορεία, το ένα έφερε το άλλο πολύ φυσικά και δημιουργικά. Βρεθήκαμε να σχεδιάζουμε looks για τον εθνικό τελικό και στη συνέχεια για τη σκηνή της Eurovision, κάτι που εξελίχθηκε πολύ όμορφα και οργανικά μέσα από τη συνεργασία μας. Περιμένω να τον δω νικητή και σίγουρα του αξίζει γιατί είναι το πιο γλυκό και θετικό πλάσμα.