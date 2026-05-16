Γωγώ Καρτσάνα: «Ήταν η χειρότερη περίοδος για να μείνεις έγκυος – Είχα πολλές καταθλιπτικές κρίσεις»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες», ήταν η Γωγώ Καρτσάνα το Σάββατο 16 Μαΐου. Η γνωστή ηθοποιός, την οποία το τηλεοπτικό κοινό απολαμβάνει στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Το σόι σου», μίλησε στην Δανάη Μιχαλάκη για το δικό της «ταξίδι» στη μητρότητα. Στη διάρκεια της συνέντευξής της αναφέρθηκε και στην εγκυμοσύνη της, καθώς και στο πώς βίωσε αυτό το σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της, ενώ είχαμε κορονοϊό και καραντίνα.

Συγκεκριμένα, η Γωγώ Καρτσάνα εξομολογήθηκε πως: «Δεν δούλευα όσο ήμουν έγκυος, γιατί είχαμε και κορονοϊό τότε. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Παρ’ όλο που όλοι έλεγαν “τέλεια, ενώ έχουμε κορονοϊό, και έχει σταματήσει”, όχι η ζωή, αλλά υπάρχει μια παύση επαγγελματικά, γενικά, ότι είμαστε όλοι σπίτια μας. “Είναι τέλεια περίοδος για να μείνεις έγκυος”, μου έλεγαν.

Θεωρώ ότι ήταν η χειρότερη περίοδος για να μείνεις έγκυος, γιατί ήμουν μέσα στο σπίτι κλεισμένη. Από εκεί που ήμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ έξω, γυρίσματα, θέατρα, φίλοι, ξαφνικά μόνη μου μέσα στο σπίτι. Ο Γιώργος δούλευε κανονικά, δεν τον έπιασε η καραντίνα, οπότε είχε πάρα πολλή μοναξιά».

«Μετά ήμουν ακόμα χειρότερα»

Αμέσως μετά, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Είχα πολλές καταθλιπτικές κρίσεις. Πήρα αντικαταθλιπτικά όσο ήμουν έγκυος, δεν ήταν απλό. Μετά, αφού γέννησα και πέρασε το τετράμηνο, άρχισαν να βγαίνουν… Δηλαδή μετά κατάλαβα τις συνέπειες της κλεισούρας. Δεν τις είχα καταλάβει πριν, γιατί έλεγα να είναι καλά το παιδί, να πάνε καλά όλα, οπότε πίεζα τον εαυτό μου».

«Μετά, αφού πήγαν όλα καλά, άρχιζα να… Ήταν και οι ορμόνες μετά τον τοκετό, και ο θηλασμός που ήταν ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, και μετά ήμουν ακόμα χειρότερα. Εννοώ ότι υπήρχαν αντιφάσεις. Ναι μεν ένιωθα πολύ μεγάλη ευτυχία και χαρά, αλλά έβλεπα ότι δεν ξέρω πού “πατάω”», πρόσθεσε.