Το σόι σου – Γωγώ Καρτσάνα: «Χαίρομαι που ξανασυναντηθήκαμε, είμαστε οικογένεια»

Η Γωγώ Καρτσάνα, η Αλίνα της σειράς, Το Σόι σου, βρέθηκε καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για τη σειρά που αγαπούν μικροί και μεγάλοι.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που ξανασυναντηθήκαμε, γιατί είναι πολύ ωραίο το team και είμαστε οικογένεια και χαίρομαι και για τον κόσμο που το περίμενε πως και πως» θα πει η Γωγώ.

Η Αλίνα, που υποδύεται η Γωγώ, είναι παντρεμένη με τον Διονύση και το αγοράκι τους τώρα έχει μεγαλώσει και μοιάζει πολύ στον Χαμπέα… «το θέμα μας με τον Διονυσάκο είναι ότι το παιδί μας είναι φτυστό ο παππούς του, αυτό μας απασχολεί. Εγώ έχω συμβιβαστεί και θέλω το παιδί μου να είναι ελεύθερο και χαρούμενο, αν είναι χαρούμενο τρώγοντας κρέας και παίζοντας τάβλι με τον παππού του, δεν έχω πρόβλημα. Ο Διονύσης είναι που δεν το αντέχει».

Σε αυτά τα έξι χρόνια που μεσολάβησαν από τον τελευταίο κύκλο της σειράς, η Γωγώ απέκτησε τη δική της οικογένεια, «ταιριάζει η ζωή μου με της Αλίνας γιατί την είχαμε αφήσει μόλις είχε γεννήσει. Ήμουν έγκυος στην περίοδο της πανδημίας και ήταν δύσκολο γιατί δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Ήμουν κλεισμένη συνέχεια μέσα γιατί δεν υπήρχε εμβόλιο για τις εγκυμονούσες και υπήρχε πολύς φόβος. Ξεκίνησα μεταπτυχιακό για να μην βαριέμαι».

Έχει κάνει σπουδές Physical Theatre στην Αμερική και είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει στη ζωή της, «είχα πει θέλω να φύγω και να μην ξαναγυρίσω, ήθελα να δοκιμάσω, να ταξιδέψω, να γνωρίσω άλλους πολιτισμούς. Εν τέλει, ξαναγύρισα γιατί η ζωή στην Αμερική δεν είναι τόσο εύκολη και να δουλέψεις ως ηθοποιός ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά και για προσωπικούς λόγους και δεν το μετανιώνω».

Μίλησε, τέλος, για τον σύζυγό της αλλά και τον μικρό της γιο και τις αντιδράσεις του σχετικά με το ρόλο της.

Δείτε τη συνέντευξη

 

