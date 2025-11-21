Βορίζια: Ελεύθερος υπό όρους ο 23χρονος για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που αποτέλεσε την αφορμή για το μακελειό στα Βορίζια.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) έγινε γνωστή η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 23χρονο ο οποίος συνελήφθη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν το αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς.

«Η διαφωνία μεταξύ των αρχών για τον 23χρονο λύθηκε υπέρ της θέσεως εισαγγελέα, της μη επιβολής προσωρινής κράτησης. Σίγουρα θα επιβληθούν κάποιοι περιοριστικοί όροι τους οποίους δεν γνωρίζουμε ακόμα», δήλωσε μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου η δικηγόρος του 23χρονου Θεονύμφη Μπέρκη, σύμφωνα με το creta24.gr.

Σε ότι αφορά την ουσία της υπόθεσης και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, η κ. Μπέρκη τόνισε: «Λέμε για άλλη μια φορά, το φωνάζουμε στεντορείως, ρητά και κατηγορηματικά: δεν έχει καμία εμπλοκή. Αυτό το γνωρίζουν όλοι, νομίζω ότι κανείς δεν θα βρισκόταν να πει κάτι διαφορετικό. Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι τα δεδομένα με τα οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη εναντίον του δεν ήταν αυτά που θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν την κατηγορία αυτή καθαυτή. Τα γεγονότα τα οποία του επιρρίπτουν, ή α θέλετε έλαβαν χώρα, δεν συνδέονται αιτιωδώς με την διενέργεια και την διάπραξη των κακουργηματικών πράξεων όσο και των πλημμεληματικών που τον βαρύνουν».

 

 

 

