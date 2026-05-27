Βολιβία: «Πράσινο φως» για επέμβαση του στρατού ενάντια στις μαζικές διαδηλώσεις – Αναστέλλει τις προξενικές υπηρεσίες της η Πρεσβεία των ΗΠΑ – Φωτογραφίες

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Άνθρωποι κάνουν ποδήλατο γύρω από οδοφράγματα που έχουν στήσει διαδηλωτές στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Λα Παζ με το Ορούρο κοντά στο Ελ Άλτο της Βολιβίας, Σάββατο, 16 Μαΐου 2026. (AP Photo/Juan Karita)
Οι διαδηλώσεις και τα μπλόκα με επικεφαλής τους ανθρακωρύχους και τα συνδικάτα που έχουν παραλύσει την πολιτική πρωτεύουσα της Βολιβίας, συνεχίζονται εντείνοντας την πίεση για παραίτηση στον πρόεδρο Ροντρίγκο Πας, ενώ το κοινοβούλιο με νέο νόμο δίνει το «πράσινο φως» για επέμβαση του στρατού και η πρεσβεία των ΗΠΑ στη χώρα ανακοίνωσε την αναστολή των προξενικών υπηρεσιών της.

Διαδηλώτριες φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας στη Λα Παζ της Βολιβίας, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026. (AP Photo/Juan Karita)

Το βολιβιανό κοινοβούλιο κατάργησε χθες Τρίτη 26/5 νόμο ο οποίος περιόριζε αυστηρά τη δυνατότητα κήρυξης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο προκειμένου ο κεντροδεξιός πρόεδρος του κράτους των Άνδεων, ο Ροδρίγο Πας, να κινητοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις και να περιστείλει ελευθερίες των πολιτών για να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις με κεντρικό αίτημα την παραίτησή του, που έχουν παραλύσει τη χώρα από τις αρχές του μήνα.

Με πλειοψηφία υψηλότερη από τα δυο τρίτα, η Βουλή προχώρησε στην κατάργηση νόμου που ίσχυε από το 2020 και περιόριζε τη δυνατότητα της εκτελεστικής εξουσίας να κηρύσσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο νόμος που ακυρώνει την προϋπάρχουσα διάταξη «υιοθετήθηκε», δήλωσε ο πρόεδρος του σώματος Ρομπέρτο Κάστρο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που διεξήχθη ψηφιακά, με τη συμμετοχή 117 βουλευτών. Το κείμενο, που είχε ήδη υιοθετηθεί από τη Γερουσία, δίνει πλέον πολύ μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στον αρχηγό του κράτους.

Η αστυνομία κάνει χρήση δακρυγόνων σε αντικυβερνητική διαμαρτυρία στη Λα Παζ της Βολιβίας, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. (AP Photo/Juan Karita)

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βολιβία αναστέλλει τις τακτικές προξενικές υπηρεσίες λόγω των διαδηλώσεων

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βολιβία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι τακτικές προξενικές υπηρεσίες στην πρεσβεία της στη Λα Παζ θα ανασταλούν προσωρινά την Τετάρτη και την Πέμπτη εν μέσω συνεχιζόμενων διαδηλώσεων και οδοφραγμάτων σε όλη τη χώρα.

Σε προειδοποίηση ασφαλείας που εκδόθηκε προς τους Αμερικανούς πολίτες, η πρεσβεία αναφέρει ότι οι διαμαρτυρίες και τα μπλόκα στους δρόμους σε όλη τη Βολιβία διαταράσσουν τα δίκτυα μεταφορών και τις βασικές υπηρεσίες, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στα ταξίδια και την ασφάλεια.

Συμβουλεύει τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τις περιοχές διαδηλώσεων και να μην ταξιδεύουν οδικώς μεταξύ πόλεων στη Βολιβία.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει περιορισμένη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε Αμερικανούς πολίτες εν μέσω των μπλόκων λόγω των κινδύνων για την ασφάλεια», ανέφερε.

Ανθρακωρύχοι διαδηλώνουν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας απαιτώντας πρόσβαση σε εκτεταμένες περιοχές εξόρυξης στη Λα Παζ της Βολιβίας, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026. (AP Photo/Juan Karita)

Πηγές: ΑΠΕ, infonews, Anadolu

