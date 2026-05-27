Μάντσεστερ: Συνελήφθη ακόμη ένας άνδρας για την τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Δύο πιστοί σκοτώθηκαν στην επίθεση στη συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στο Κράμπσολ του Μάντσεστερ πέρυσι. Φωτογραφία: PA
Ένας ακόμη άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για την τρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ πέρυσι, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο πιστοί.

Ο 49χρονος είναι το όγδοο άτομο που συλλαμβάνεται για την επίθεση του Οκτωβρίου στη συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στο Κράμπσολ του Μάντσεστερ.

Συνελήφθη στο Σάλφορντ

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Μείζονος Μάντσεστερ, ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης στο Σάλφορντ ως ύποπτος για απόκρυψη πληροφοριών σχετικών με τρομοκρατική δραστηριότητα, κατά παράβαση του άρθρου S38B του Αντιτρομοκρατικού Νόμου του 2000.

Ο ίδιος τέθηκε υπό κράτηση για ανάκριση.

Η επίθεση είχε προκαλέσει σοκ στη Βρετανία, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα τη συναγωγή είχε επισκεφθεί και ο βασιλιάς Κάρολος.

Ο δράστης επιτέθηκε με αυτοκίνητο και μαχαίρι

Οι πιστοί Μέλβιν Κράβιτζ και Άντριαν Ντόλμπι σκοτώθηκαν όταν ο Τζιχάντ αλ Σαμίε, 35 ετών, Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής, έριξε το αυτοκίνητό του στις πύλες της συναγωγής και στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι.

Ήταν η πρώτη θανατηφόρα αντισημιτική τρομοκρατική επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που το Community Security Trust, βρετανική οργάνωση που παρέχει προστασία και υποστήριξη στην εβραϊκή κοινότητα, άρχισε να καταγράφει περιστατικά το 1984.

«Θέλουμε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια»

Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας Ρομπ Ποτς, υπεύθυνος για την Αντιτρομοκρατική Αστυνόμευση στη βορειοδυτική Αγγλία, δήλωσε:

«Το πιθανό αδίκημα συνδέεται άμεσα με την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στη συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation τον Οκτώβριο. Οι οικογένειες των θυμάτων, καθώς και όσοι τραυματίστηκαν σοβαρά, έχουν ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις».

Όπως πρόσθεσε, οι αρχές παραμένουν «απολύτως προσηλωμένες στο να αποκαλύψουν την πλήρη εικόνα πίσω από την επίθεση και να δώσουν απαντήσεις στους πληγέντες και στην τοπική κοινότητα».

«Η έρευνα συνεχίζεται και καλούμε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να επικοινωνήσει με την αστυνομία», κατέληξε.

