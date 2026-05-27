Βόρεια Κορέα: Δοκίμασε για πρώτη φορά πυραύλους καθοδηγούμενους από Τεχνητή Νοημοσύνη

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιβλέπει δοκιμαστικές εκτοξεύσεις πυραύλων. Φωτογραφία: Reuters/KCNA
Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε για πρώτη φορά δοκιμές πυραύλων που καθοδηγούνται από Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Τις εκτοξεύσεις επέβλεψε προσωπικά ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα.

Πυραυλικά συστήματα με δυνατότητα πυρηνικών πληγμάτων

Οι δοκιμές περιλάμβαναν πολλαπλά οπλικά συστήματα, ανάμεσά τους και πύραυλο cruise με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών, τον οποίο ο Κιμ έχει δεσμευθεί να αναπτύξει κοντά στα σύνορα με τη Νότια Κορέα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Πιονγκγιάνγκ.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA), δοκιμάστηκαν επίσης βαλλιστικοί πύραυλοι με «ειδική πολεμική κεφαλή αποστολής» σχεδιασμένη για τακτική πυρηνική χρήση στο πεδίο μάχης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές πυραυλικού πυροβολικού 240 χιλιοστών, εξοπλισμένου με συστήματα πλοήγησης «υπερ-ακριβείας».

Το KCNA υποστήριξε ότι οι δοκιμές απέδειξαν πως τα οπλικά συστήματα και οι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί εκτόξευσης έχουν αναβαθμιστεί επιτυχώς ώστε να «ανταποκρίνονται στις κατάλληλες συνθήκες του σύγχρονου πολέμου και να ενισχύουν την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα».

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης δήλωσε ότι τα όπλα «ανταποκρίνονται στις κατάλληλες συνθήκες του σύγχρονου πολέμου». Φωτογραφία: Reuters/KCNA
«Κανείς να μην μπορεί να ανταγωνιστεί τη δύναμή μας»

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να ζήτησε περαιτέρω προσπάθειες εκσυγχρονισμού των μονάδων πυροβολικού, ώστε «κανείς να μην μπορεί να ανταγωνιστεί τη δύναμή τους».

Οι εξελίξεις έρχονται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του στρατού της Νότιας Κορέας ότι εντοπίστηκαν πολλαπλές εκτοξεύσεις βλημάτων από τη Βόρεια Κορέα προς τα δυτικά της ύδατα, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς.

Σύμφωνα με τη Σεούλ, ο πύραυλος διήνυσε περίπου 80 χιλιόμετρα, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα.

Ο Κιμ παρακολουθεί δοκιμαστικές εκτοξεύσεις πυραύλων από το αντιτορπιλικό «Τσόε Χιόν». Φωτογραφία: Reuters/KCNA
Κλιμακώνεται η ένταση στην κορεατική χερσόνησο

Ο Κιμ έχει επιταχύνει τις προσπάθειες ενίσχυσης του πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματος της χώρας μετά την κατάρρευση των συνομιλιών υψηλού επιπέδου με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2019.

Παράλληλα, έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα σκληρή στάση απέναντι στη Νότια Κορέα, την οποία έχει χαρακτηρίσει «τον πιο εχθρικό αντίπαλο» της χώρας του, διακόπτοντας ιστορικούς διαύλους επικοινωνίας.

Νωρίτερα φέτος, είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να «καταστρέψει ολοκληρωτικά» τη Νότια Κορέα, προσθέτοντας ότι «η πλήρης κατάρρευση» της χώρας «δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς διοικητές την περασμένη εβδομάδα, ο βορειοκορεάτης ηγέτης συζήτησε την ενίσχυση των μονάδων πρώτης γραμμής με στόχο τη μετατροπή των συνόρων σε «απόρθητο φρούριο».

Τον προηγούμενο μήνα, ο Κιμ είχε παρακολουθήσει επίσης την εκτόξευση δύο στρατηγικών πυραύλων cruise και τριών αντιπλοϊκών πυραύλων από το νέο αντιτορπιλικό 5.000 τόνων «Τσόε Χιόν».

