Τηλεθέαση (26/5): Ποια πρωινή εκπομπή κέρδισε στο δυναμικό κοινό και ποια στο γενικό σύνολο;

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Οι πρωινές εκπομπές παρουσίασαν έντονο ανταγωνισμό στην μάχη της τηλεθέασης, τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο. Στο δυναμικό κοινό την πρώτη θέση κατέκτησε «Το Πρωινό» του ANT1 με 13,6%, ενώ ακολούθησαν η «Super Κατερίνα» στον Alpha με 10,4% και το «Buongiorno» στο Mega με 8,7%.

Στο γενικό κοινό, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην κορυφή με 13,8%, με το «Το Πρωινό» να ακολουθεί πολύ κοντά με 13,5%. Τρίτη θέση για το «Buongiorno» με 11,9%, ενώ η «Super Κατερίνα» σημείωσε 11,7%.

Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ANT1 Το Πρωινό 13,6
2 ALPHA Super Κατερίνα 10,4
3 MEGA Buongiorno 8,7
4 OPEN 10 παντού 5,7
5 STAR Breakfast@Star 5,6
6 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 5,2

 

Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 13,8
2 ANT1 Το Πρωινό 13,5
3 MEGA Buongiorno 11,9
4 ALPHA Super Κατερίνα 11,7
5 OPEN 10 παντού 9,5
6 STAR Breakfast@Star 6,9

