Δημήτρης Παπαστεργίου στον Realfm 97,8: Μέχρι την επόμενη εβδομάδα ο νέος διαγωνισμός για τις κάμερες

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Δημήτρης Παπαστεργίου
Σε ανακοινώσεις προχώρησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφορικά με την τοποθέτηση καμερών για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αλλά και το νομοσχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε εκτενώς, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή των Στεφανίας Κασίμη και Σπύρου Παπαδάκη, στην πρόσφατη αναβολή του διαγωνισμού για τις κάμερες, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να θωρακιστεί η διαδικασία και να αποφευχθούν περαιτέρω δικαστικές εμπλοκές.

«Αναβάλαμε για μια εβδομάδα τον διαγωνισμό, κατεβάσαμε την προηγούμενη προκήρυξη διότι, παρά τη μεγάλη συμμετοχή – 19 οικονομικοί φορείς εξέφρασαν ενδιαφέρον – έγιναν τρεις ενστάσεις στην ΕΑΔΗΣΥ», εξήγησε ο υπουργός. Όπως σημείωσε, ορισμένα από τα επιχειρήματα των ενστάσεων θεωρήθηκαν βάσιμα, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για διορθώσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, ο νέος διαγωνισμός αναμένεται να είναι «στον αέρα» έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας, με στόχο την τοποθέτηση, λειτουργία και συντήρηση 1.000 καμερών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα επέκτασης του έργου, με την πρόβλεψη για τοποθέτηση επιπλέον 1.000 καμερών σε ορίζοντα πενταετίας ή δεκαετίας, ανάλογα με την τεχνολογία που θα είναι διαθέσιμη τότε. «Η τεχνολογία, ειδικά αυτή που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τρέχει πολύ γρήγορα και δεν είναι εύκολο σήμερα να προβλέψεις τι θα υπάρχει σε πέντε χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τις συνεχείς προσφυγές που καθυστερούν κρίσιμα έργα, φέρνοντας ως παράδειγμα το πληροφοριακό σύστημα, όπου αν και το Δημόσιο δικαιώθηκε σε πολλαπλά επίπεδα, η υπογραφή της σύμβασης εκκρεμεί για πάνω από ένα χρόνο. «Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Είναι θέμα ζωτικής σημασίας η οδική ασφάλεια», τόνισε, συμπληρώνοντας πως πρέπει να εξεταστεί ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τις «άσκοπες» προσφυγές που γίνονται μόνο για λόγους καθυστέρησης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι 4 κατηγορίες επικινδυνότητας

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο και στην παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act). Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε τέσσερις κατηγορίες επικινδυνότητας, θέτοντας αυστηρούς περιορισμούς και απαγορεύσεις.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι το νέο πλαίσιο θέτει αυστηρούς φραγμούς σε πρακτικές που παραβιάζουν την ιδιωτικότητα. Πλέον, απαγορεύεται ρητά το profiling, δηλαδή η δημιουργία προφίλ και η βαθμολόγηση πολιτών (social scoring), μια πρακτική που ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες. Παράλληλα, απαγορεύεται η αυτόματη βιομετρική ανάλυση, η οποία αφορά στην επεξεργασία των φυσικών χαρακτηριστικών αλλά και των συναισθημάτων των πολιτών. Τέλος, θεσπίζονται αυστηροί κανόνες διαφάνειας, υποχρεώνοντας τις εταιρείες και τους φορείς που αξιοποιούν μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης να συμμορφώνονται πλήρως με συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας.

«Στόχος είναι να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία στη ζωή μας, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε ασφαλείς και να μην χρησιμοποιείται για σκοπούς που δεν επιτρέπονται», κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου.

