Συγκλονιστικό βίντεο: Καρχαρίας επιτίθεται στην κάμερα κινηματογραφιστή στην Καλιφόρνια

Στιγμές τρόμου έζησε κινηματογραφιστής που καταγράφει λευκούς καρχαρίες στα ανοιχτά της νότιας Καλιφόρνιας, όταν ένας από τους θηρευτές επιτέθηκε ξαφνικά στον εξοπλισμό του και δάγκωσε κάμερα που βρισκόταν πίσω από το καγιάκ του.

Ο Κάρλος Γκαούνα, κινηματογραφιστής και δημιουργός ντοκιμαντέρ θαλάσσιας ζωής με έδρα τη νότια Καλιφόρνια, γνωστός στο YouTube ως «The Malibu Artist», κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή στα τέλη Απριλίου.

Ο καρχαρίας άρπαξε την κάμερα

Πλάνα από drone δείχνουν τον λευκό καρχαρία να κατευθύνεται προς την κάμερα που ήταν δεμένη πίσω από το καγιάκ, πριν κλείσει τα σαγόνια του πάνω στη συσκευή και την ταρακουνήσει βίαια δεξιά και αριστερά.

«Κοίταξα πίσω και είδα εκείνη τη σκοτεινή σκιά ενός καρχαρία κοντά στην κάμερά μου», δήλωσε ο Γκαούνα στη Daily Mail.

«Και μετά απλώς τη δάγκωσε. Την έβαλε στο στόμα του και την άρπαξε, ενώ ένιωσα το τράβηγμα στο καγιάκ. Ήταν πραγματικά τρελό».

Ο ίδιος εξήγησε ότι επικοινωνούσε με τον φίλο του Έρικ, ο οποίος παρακολουθούσε τον καρχαρία από ψηλά με drone, όταν ξαφνικά χάθηκε η επικοινωνία λίγο πριν από το περιστατικό.

Ο καρχαρίας έσπασε το παχύ ακρυλικό προστατευτικό περίβλημα της κάμερας, όμως το υλικό διασώθηκε.

«Νόμιζα ότι θα βρω κάποιο δόντι μέσα, αλλά δυστυχώς δεν βρήκα», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ»

Ο Γκαούνα ανέφερε ότι οι καρχαρίες συχνά πλησιάζουν τον εξοπλισμό του από περιέργεια, όμως αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

«Τους έχω δει να ακολουθούν την κάμερά μου για λεπτά ολόκληρα, να την αγγίζουν με τη μύτη τους και να φεύγουν. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που καρχαρίας επιτέθηκε πραγματικά στην κάμερα και την έβαλε στο στόμα του», είπε.

Ο κινηματογραφιστής εκτιμά ότι ο καρχαρίας ίσως προσελκύστηκε από ηλεκτρομαγνητικά σήματα που εξέπεμπε ο εξοπλισμός.

«Αυτή είναι μία από τις “υπερδυνάμεις” τους», είπε αναφερόμενος στην ικανότητα των καρχαριών να ανιχνεύουν ηλεκτρικά σήματα.

«Υπήρχε αίμα στο νερό»

Ο Γκαούνα περιέγραψε τις συνθήκες στη θάλασσα εκείνη την ημέρα ως ασυνήθιστα έντονες, με κοπάδια ψαριών, θαλάσσια λιοντάρια και αίμα στο νερό να δημιουργούν «ένα εξαιρετικά ενεργό περιβάλλον καρχαριών».

Νωρίτερα, ο ίδιος και ο φίλος του είχαν παρακολουθήσει θαλάσσια λιοντάρια να κυνηγούν έναν angel shark, πριν εμφανιστούν και άλλοι καρχαρίες στην περιοχή.

«Υπήρχε αίμα στο νερό. Όλα τα στοιχεία μαζί δημιούργησαν ένα πολύ, πολύ ενεργό περιβάλλον καρχαριών», είπε.

Παρά την τρομακτική εμπειρία, ο Γκαούνα τόνισε ότι οι επιθέσεις καρχαριών σε ανθρώπους παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες και ότι ο νεαρός λευκός καρχαρίας πιθανότατα ενήργησε από περιέργεια και όχι από επιθετικότητα.

«Το 99% των φορών δεν θέλουν καμία σχέση με εμάς», είπε για τους λευκούς καρχαρίες.

Σπάνιες οι επιθέσεις στην Καλιφόρνια

Ο καρχαρίας που συμμετείχε στο περιστατικό υπολογίζεται ότι είχε μήκος περίπου 2 έως 2,5 μέτρα.

«Όταν έχεις έναν καρχαρία πέντε μέτρων δίπλα στο καγιάκ σου, τότε η ιστορία αλλάζει τελείως. Αλλά ένας τέτοιος καρχαρίας είναι ουσιαστικά απλώς περίεργος», είπε.

Οι λευκοί καρχαρίες εμφανίζονται συχνά στα ανοιχτά της νότιας Καλιφόρνιας, ιδιαίτερα τους θερμότερους μήνες και σε περιόδους έντονης παρουσίας κοπαδιών ψαριών κοντά στις ακτές, σύμφωνα με το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας.

Παρά τους φόβους του κοινού, οι επιθέσεις καρχαριών παραμένουν σπάνιες. Σύμφωνα με την Ακαδημία Επιστημών της Καλιφόρνιας, έχουν καταγραφεί μόλις 99 απρόκλητες επιθέσεις καρχαριών στην ιστορία της πολιτείας, εκ των οποίων οι εννέα ήταν θανατηφόρες, σχεδόν όλες από λευκούς καρχαρίες.

Ο Γκαούνα δήλωσε ότι ελπίζει το βίντεο να βοηθήσει τον κόσμο να κατανοήσει καλύτερα τη συμπεριφορά των καρχαριών και την ασφάλεια στη θάλασσα.

«Αν μπείτε στο νερό και δείτε πολλή δραστηριότητα στην επιφάνεια, κοπάδια ψαριών, πουλιά να βουτούν, θαλάσσια λιοντάρια ή ακόμη και δελφίνια, όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει άφθονη λεία», είπε.

«Απλώς να θυμάστε ότι όταν μπαίνετε στον ωκεανό, μπαίνετε στο σπίτι τους».

