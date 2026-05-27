Roland Garros: Η Ναόμι Οσάκα εντυπωσίασε με χρυσό φόρεμα Nike κάτω από το outfit της – Ήταν φτιαγμένο από παλιά της ρούχα

Η Ναόμι Οσάκα έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις στο Roland Garros, πραγματοποιώντας θεαματική εμφάνιση πριν από τον αγώνα του πρώτου γύρου του French Open.

Η ιαπωνίδα σταρ του τένις, γνωστή για τις εντυπωσιακές fashion εμφανίσεις της στα Grand Slam, εμφανίστηκε στο Court Suzanne Lenglen φορώντας μαύρο κορσέ και ασορτί φούστα, κατασκευασμένα από κομμάτια παλιών της εμφανίσεων στο τένις.

Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας απέναντι στη Γερμανίδα Λάουρα Ζίγκεμουντ, η Οσάκα άνοιξε τον κορσέ αποκαλύπτοντας ένα λαμπερό χρυσό custom φόρεμα της Nike καλυμμένο με παγιέτες.

Στη συνέχεια πόζαρε για φωτογραφίες και αφαίρεσε τη φούστα πριν από την έναρξη του αγώνα.

Το outfit δημιουργήθηκε από παλιά ρούχα της

Το μαύρο σύνολο σχεδιάστηκε από τον couturier Κεβίν Γκαρμανιέ, ο οποίος ειδικεύεται σε upcycled υλικά.

Ο σχεδιαστής αποδόμησε παλιές αγωνιστικές εμφανίσεις της Οσάκα από τη Nike για να δημιουργήσει το outfit.

Η φούστα κατασκευάστηκε από εσωτερικές στρώσεις ενός παλιού jacket της, ενώ παλιές φούστες και φορέματα του τένις κόπηκαν και επαναχρησιμοποιήθηκαν. Στη συνέχεια το outfit καλύφθηκε στο χέρι με εκατοντάδες κρύσταλλα.

«Έμοιαζα με τον Πύργο του Άιφελ τη νύχτα»

Η τετράκις νικήτρια Grand Slam δήλωσε ότι ανησύχησε μήπως το χρυσό φόρεμα αντανακλούσε υπερβολικά το φως και… τυφλώσει τους θεατές ή τον διαιτητή.

«Όταν είδα το φόρεμα από κοντά, ένιωσα ότι έμοιαζα με τον Πύργο του Άιφελ τη νύχτα όταν λάμπει», είπε.

«Μετά άρχισα να ανησυχώ λίγο γιατί όταν πέφτει ο ήλιος πάνω στο φόρεμα, αντανακλά πάρα πολύ. Φοβήθηκα λίγο ότι ο διαιτητής θα με έδιωχνε από το γήπεδο».

Η ίδια πρόσθεσε:

«Μερικές φορές λένε ότι οι αθλητές ανήκουν και στο show business ή στην ψυχαγωγία. Για μένα, οι είσοδοι στα Grand Slam είναι ίσως η μοναδική στιγμή που νιώθω entertainer».

Οι εκκεντρικές εμφανίσεις της Οσάκα

Η Οσάκα έχει γίνει γνωστή για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της στα Grand Slam.

Στο Australian Open τον Ιανουάριο είχε εμφανιστεί με outfit εμπνευσμένο από μέδουσα, φορώντας καπέλο με πέπλο και jacket που θύμιζε πλοκάμια.

Στο Indian Wells είχε τραβήξει τα βλέμματα με tribal-inspired κοσμήματα στο πρόσωπο και μαύρο mesh outfit με animal print λεπτομέρειες.

Η 28χρονη είχε επίσης ξεχωρίσει στο φετινό Met Gala με performance «αλλαγής δέρματος», φορώντας αρχικά λευκό παλτό με κόκκινα φτερά πριν αποκαλύψει κόκκινο φόρεμα με κρύσταλλα σχεδιασμένο να θυμίζει μυς και τένοντες.