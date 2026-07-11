Ζελένσκι: «Θέλουμε γρηγορότερα τα όπλα από τους συμμάχους»

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: NICOLAS TUCAT / AFP
Φωτογραφία: NICOLAS TUCAT / AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η ουκρανική διπλωματία θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να κάνει τους συμμάχους του Κιέβου να υλοποιούν ταχύτερα τις συμφωνίες προμήθειας όπλων.
  • Ο πρόεδρος της χώρας τόνισε την ανάγκη για «ένα νέο επίπεδο συνεργασίας με τους εταίρους μας για να εξασφαλίσουμε ότι υλοποιούνται οι συμφωνίες προμήθειας όπλων».
  • «Οι συμφωνίες που συνάπτονται από ηγέτες χωρών πρέπει να εφαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα και πλήρως», πρόσθεσε, αναφέροντας τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για την παραγωγή Patriot.

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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο πως η ουκρανική διπλωματία θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να κάνει τους συμμάχους του Κιέβου να υλοποιούν ταχύτερα τις συμφωνίες προμήθειας όπλων.

«Ετοιμάζω αλλαγές στις διπλωματικές προσπάθειες της Ουκρανίας. Χρειαζόμαστε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας με τους εταίρους μας για να εξασφαλίσουμε ότι υλοποιούνται οι συμφωνίες προμήθειας όπλων», λέει ο πρόεδρος της χώρας στο νυκτερινό του βίντεο.

«Γρήγορα και πλήρως»

«Οι συμφωνίες που συνάπτονται από ηγέτες χωρών πρέπει να εφαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα και πλήρως», πρόσθεσε λέγοντας ότι αυτό ισχύει για τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να δοθεί στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

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