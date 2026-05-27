Αλέξης Τσίπρας: Πριν από δύο μήνες «κλείδωσε» το όνομα «ΕΛΑΣ» – Πώς έμεινε μυστικό, το παρασκήνιο της επιλογής και η πολιτική στόχευση

Επτασφράγιστο έμεινε μέχρι τη χθεσινή εκδήλωση το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ).

Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα του πρώην πρωθυπουργού, που έχει στόχο την οικοδόμηση μίας πλατιάς κοινωνικής και λαϊκής στήριξης, πέρα από τους υφιστάμενους κομματικούς σχηματισμούς της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, ήταν προσωπική του επιλογή, και μάλιστα όχι αυθόρμητη ή της τελευταίας στιγμής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το όνομα του νέου κόμματος είχε «κλειδώσει» εδώ και περίπου δύο μήνες, με τον κ. Τσίπρα να το έχει αποκαλύψει σε ένα πολύ στενό κύκλο συνεργατών του προκειμένου να μην διαρρεύσει πουθενά.

Ακόμη και η εταιρεία που επιμελήθηκε τα γραφιστικά και το λογότυπο, αλλά και η ομάδα που ανέλαβε το «στήσιμο» της ιστοσελίδας και των social media ακολούθησε τη στρατηγική της «σιωπής» προκειμένου να μην υπάρχουν διαρροές πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις στο Θησείο. Η διατήρηση της μυστικότητας θεωρείται μάλιστα ενδεικτική του υψηλού βαθμού οργάνωσης της εκδήλωσης, η οποία σύμφωνα με όσους συμμετείχαν στο εγχείρημα, είχε σχεδιαστεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

«Τίποτα δεν αφέθηκε στην τύχη», σημειώνουν πρόσωπα με γνώση της προετοιμασίας, περιγράφοντας τη χθεσινή ως μια εκδήλωση με σαφή σκηνοθετική και πολιτική στόχευση, σε πλήρη αντίθεση, όπως επισημαίνουν, με την εικόνα οργανωτικής χαλαρότητας που είχε συνοδεύσει κατά περιόδους τον ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν.

Η πολυσημία και η πολιτική στόχευση

Πρόσωπα που συμμετείχαν στις συζητήσεις φέρεται να είχαν επισημάνει στον Αλέξη Τσίπρα ότι το όνομα «ΕΛΑΣ» θα προκαλούσε αναπόφευκτα συνειρμούς και διάφορες πολιτικές αναγνώσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, ακριβώς αυτή η πολυσημία ήταν επιδιωκόμενη από τον σχεδιασμό της ηγετικής ομάδας.

Τι σημαίνει αυτό; Στόχος είναι το όνομα να απευθυνθεί σε πολλαπλά πολιτικά ακροατήρια. Η λέξη «Ελληνική», η χρήση του μπλε χρώματος και η ανάδειξη στοιχείων πατριωτισμού στοχεύουν σε πιο κεντρώα ή ακόμη και συντηρητικά ακροατήρια.

Η λέξη «Αριστερή» και τα αρχικά ΕΛΑΣ παραπέμπουν ιστορικά και συμβολικά σε τμήματα της παραδοσιακής Αριστεράς και του αριστερόστροφου εκλογικού σώματος. Όσο για τη λέξη «Συμπαράταξη», τη σημασία της την απέδωσε στην εκδήλωση του Θησείου ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είμαστε απλώς ένα κόμμα. Είμαστε μια μεγάλη παράταξη».

Πρόκειται για διατύπωση που είχε χρησιμοποιήσει ξανά μόνο μία φορά στο παρελθόν, το βράδυ των εθνικών εκλογών του 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψε ποσοστό κοντά στο 32%.

Η επαναφορά της συγκεκριμένης ρητορικής ερμηνεύεται από πολιτικούς παρατηρητές ως ένδειξη της στρατηγικής στόχευσης του νέου εγχειρήματος: τη συγκρότηση ενός ευρύτερου πολιτικού μπλοκ εξουσίας με στόχο όχι απλώς την ισχυρή παρουσία, αλλά τη διεκδίκηση της πρωτιάς.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, σε πρόσφατη αναφορά του στο Χαλάνδρι, φέρεται να ξεκαθάρισε πως ο πολιτικός στόχος της νέας παράταξης είναι η πρώτη θέση και όχι απλώς η καταγραφή ενός αξιοπρεπούς ποσοστού.

Στο επιτελείο του εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν η νέα πολιτική κίνηση περιοριστεί αποκλειστικά στο παραδοσιακό αριστερό ακροατήριο. Για τον λόγο αυτό, η νέα πολιτική ταυτότητα επιχειρεί να συνδυάσει στοιχεία της Αριστεράς με αναφορές στον πατριωτισμό, την εθνική ταυτότητα και μια ευρύτερη έννοια δημοκρατικής παράταξης.

Το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον αναμένεται να στραφεί στις πολιτικές πλατφόρμες, τα πρόσωπα και τα σύμβολα που θα αναδείξει η νέα παράταξη, καθώς και στη μάχη των δημοσκοπήσεων, μέσα από την οποία θα φανεί εάν το εγχείρημα μπορεί να αποκτήσει καθοριστικό ρόλο στο νέο πολιτικό σκηνικό.

Ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να στείλει κι ένα μήνυμα ότι το νέο κόμμα μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και να διεκδικήσει σε βάθος χρόνου τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ποιο είναι το κοριτσάκι με τα λευκά που παρέδωσε την ιδρυτική διακήρυξη στον Αλέξη Τσίπρα

Την παράσταση στην εκδήλωση στο Θησείο έκλεψε το μικρό κορίτσι με το λευκό φόρεμα που παρέδωσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «ΕΛΑΣ» στον Αλέξη Τσίπρα, με πολλούς να παραπέμπουν στην Αννούλα του Ανδρέα Παπανδρέου το 1985. Τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου την σήκωσε από την εξέδρα και η Αννούλα εμφανίστηκε και σε αφίσες του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι που ανέβηκε στην εξέδρα και μετέφερε το μήνυμα του ονόματος στον Αλέξη Τσίπρα, είναι η 10χρονη Ήρα, κόρη φιλικής οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού.

Η μικρή «αγγελιοφόρος» του Τσίπρα εμφανίζεται και στο βίντεο όπου βρίσκει ένα μπουκάλι με ένα μήνυμα που φτάνει στην ακτή. Η μικρή το ανοίγει και βλέπει το όνομα. Σταδιακά το χαρτί παραδίδεται σε όλους τους πρωταγωνιστές του βίντεο: τη γιατρό, τον αγρότη κλπ για να καταλήξει ξανά στη μικρή Ήρα.

Όταν το βίντεο τελείωσε, στον χώρο του Θησείου εμφανίστηκε αυτοπροσώπως το κοριτσάκι, το οποίο έδωσε τον φάκελο στον Αλέξη Τσίπρα επί σκηνής, με εκείνον να διαβάζει το περιεχόμενο και το όνομα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» εμφανίστηκε στις οθόνες.