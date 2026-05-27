Μεγάλη φωτιά στο Λονδίνο: 100 πυροσβέστες επιχειρούν σε εβραϊκό σούπερ μάρκετ στο Golders Green

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: PA Media
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης σε εβραϊκό σούπερ μάρκετ με διαμερίσματα από πάνω, στη βορειοδυτική πλευρά του Λονδίνου, με περίπου 100 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) ανακοίνωσε ότι δέχθηκε τις πρώτες από συνολικά 56 κλήσεις λίγο μετά τις 06:45 τοπική ώρα για φωτιά σε τριώροφο κτίριο στην οδό Golders Green Road, στην περιοχή Golders Green.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η πυρκαγιά προκαλεί «σημαντική ποσότητα καπνού».

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε πίσω από το Kosher Kingdom

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται πίσω από το εβραϊκό σούπερ μάρκετ Kosher Kingdom.

Δύο κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν στο BBC ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από εκεί, ωστόσο τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

Η πυροσβεστική έχει ζητήσει από τους κατοίκους να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες, ενώ στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβεστικά οχήματα από τις περιοχές Willesden, Finchley και West Hampstead.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Εκκενώσεις και κυκλοφοριακά προβλήματα

Η αστυνομία ανέφερε ότι συνδράμει στην εκκένωση του κτιρίου και της γύρω περιοχής, ενώ έχει επηρεαστεί και αποθηκευτικός χώρος στο πίσω μέρος του καταστήματος.

Πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει, μεταξύ αυτών και τμήμα της Golders Green Road κοντά στη διασταύρωση με την Beverley Gardens.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται επίσης στον αυτοκινητόδρομο A406 North Circular και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ Brent Cross και Henly’s Corner.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε:

«Πρόκειται για ένα περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη, με προτεραιότητα την αντιμετώπιση της φωτιάς και τη διασφάλιση της ασφάλειας του κοινού».

«Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να προσδιοριστούν τα αίτια της πυρκαγιάς».

