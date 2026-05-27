Κηδεία Μαστροκώστα: «Ράγισαν καρδιές» με τον επικήδειο του Τραϊανού Δέλλα – «Το μόνο που ήθελα ήταν να σε προσέχω, πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου»

Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, όταν ο Τραϊανός Δέλλας στάθηκε μπροστά στο φέρετρο της γυναίκας της ζωής του και εκφώνησε τον επικήδειο.

Με σπασμένη φωνή, προσπαθώντας πολλές φορές να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αποχαιρέτησε τη γυναίκα που στάθηκε δίπλα του για περισσότερα από είκοσι χρόνια, τη μητέρα του παιδιού του, τον άνθρωπο που – όπως είπε – ήταν τελικά ο πραγματικός του «άγγελος».

Η σιωπή μέσα στην εκκλησία ήταν απόλυτη. Κανείς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ακούγοντας τα λόγια ενός ανθρώπου που μέχρι την τελευταία στιγμή έμεινε δίπλα στη μεγάλη του αγάπη, στηρίζοντάς τη στη σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

«Αγγελέ μου, αγάπη μου. Έτσι με φώναζες. Έτσι με αποκαλούσες πάντοτε. Ο φύλακας άγγελός μου. Στα πεντηκοστά μου γενέθλια, όταν έμενα μόνος μου στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όταν σε πήραν για την εντατική, λύθηκαν όλα ξαφνικά μέσα στο μυαλό μου. Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα», είπε στην αρχή του επικήδειου, λυγίζοντας.

«Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου. Με τη δικιά σου υπομονή σε όλα αυτά που έχεις περάσει, πόση επιμονή για να τα ξεπεράσεις. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν», ανέφερε συγκλονισμένος.

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως μόνο μέσα στις δύσκολες στιγμές του νοσοκομείου κατάφερε να καταλάβει πραγματικά ποια ήταν η γυναίκα που είχε δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια.

«Μου έριχνες στάχτη στα μάτια όλα αυτά τα χρόνια για να μην μπορώ να σε καταλάβω. Αλλά αυτή ξεπλύθηκε από τα δάκρυά μου τις στιγμές που ήμουν μόνος στο δωμάτιο του νοσοκομείου, για να μπορέσω να δω καθαρά την πραγματική σου μορφή και τα μαθήματα που μου έδινες», είπε και ξέσπασε σε λυγμούς.

Με βαθιά τρυφερότητα μίλησε και για τον τρόπο που τη φώναζε όλα αυτά τα χρόνια.

«Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα “μωρό μου”, γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα το μόνο που ήθελα ήταν να σε προσέχω, να σε φροντίζω και να σε προστατεύω», είπε.

Η αναφορά στην κόρη τους, Βικτώρια

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή που αναφέρθηκε στην κόρη τους, Βικτώρια, και στη ζωή που δημιούργησαν μαζί.

«Η ανάγκη μου αυτή έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν έφερες στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτώρια. Και έτσι είχα δύο μωρά να προσέχω», ανέφερε με τρεμάμενη φωνή.

Ο Τραϊανός Δέλλας μίλησε για τη ζωή που έζησαν μαζί, για τις δυσκολίες αλλά και για το πώς δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό της.

«Στα εύκολα, στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα. Δεν σε εγκατέλειψα ποτέ. Ούτε στιγμή. Πάντα ήσουν στο μυαλό μου και πάντα η προτεραιότητά μου», είπε συγκινώντας τους πάντες.