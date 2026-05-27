Μητσοτάκης: Θα φανεί εάν το κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ

«Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη» σχολίασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ».

«Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου, ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ ή κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό που άκουσα χθες ήταν μία θεαματική βουτιά στο παρελθόν» είπε στη συνέχεια κατά τη διάρκεια συζήτησης σε συνέδριο.

Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, με νέα κόμματα, συνεχείς ανακατατάξεις και μεγάλη αναταραχή, κυρίως στον χώρο της Αριστεράς. Σημείωσε μάλιστα ότι η πολυδιάσπαση έχει ξεπεράσει ακόμη και τις προσδοκίες στελεχών της κυβέρνησης που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο κοινός τόπος όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι «να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός», υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πολιτική πρόταση.

Τόνισε ότι το βασικό πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι πως ανακυκλώνει τα εσωτερικά της ζητήματα, ενώ η κυβέρνηση -όπως είπε- διαθέτει σχέδιο για την επόμενη ημέρα, παρά τα προβλήματα και τα λάθη που αναγνωρίζει ότι υπάρχουν.

«Το είπαμε, το κάνουμε. Όχι το κάναμε. Το κάνουμε και θα κάνουμε περισσότερα ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας το πολιτικό μήνυμα με τις παρεμβάσεις που παρουσίασε για την Υγεία.

Σημείωσε ακόμη ότι αυτή η σύγκριση θα αποτυπωθεί στις εκλογές του 2027, λέγοντας ότι οι πολίτες σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων αναζητούν σταθερότητα αλλά και προοπτική. Υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή μόνο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία μπορούν να προσφέρουν αυτές τις δύο προϋποθέσεις.

Τι είπε για τη Μαρία Καρυστιανού

Για τη Μαρία Καρυστιανού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται για μια «ειδική περίπτωση», καθώς αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Σημείωσε όμως ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να δημιουργήσει πολιτικό φορέα, θα πρέπει πλέον να κριθεί πολιτικά όπως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.

Ανέφερε ότι διατηρεί «μια φυσική επιφυλακτικότητα» απέναντι σε όσους θεωρούν πως όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και μόνο εκείνοι μπορούν να σώσουν τη χώρα. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ξαναδοκιμάσει «αυτόκλητους σωτήρες» και -όπως είπε- αυτό δεν πήγε καλά στο παρελθόν.

Σημείωσε ακόμη ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ακούσει συγκεκριμένες θέσεις από την πλευρά της κας Καρυστιανού για μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως η Υγεία και η καθημερινότητα των πολιτών.

Αναφέρθηκε παράλληλα και στη λεγόμενη «παραπολιτική συζήτηση», λέγοντας ότι μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα αλλά αφορά κυρίως έναν περιορισμένο κύκλο «πέριξ της πλατείας Κολωνακίου». Τόνισε ότι οι πολίτες συζητούν άλλα προβλήματα στα οικογενειακά τους τραπέζια και υπογράμμισε ότι ο ίδιος επιδιώκει να παραμένει συντονισμένος με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Κλείνοντας το πολιτικό σκέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027.