Μητσοτάκης: Θα φανεί εάν το κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ

Enikos Newsroom

Πολιτική

Μητσοτάκης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη» σχολίασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ».

«Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου, ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ ή κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό που άκουσα χθες ήταν μία θεαματική βουτιά στο παρελθόν» είπε στη συνέχεια κατά τη διάρκεια συζήτησης σε συνέδριο.

Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, με νέα κόμματα, συνεχείς ανακατατάξεις και μεγάλη αναταραχή, κυρίως στον χώρο της Αριστεράς. Σημείωσε μάλιστα ότι η πολυδιάσπαση έχει ξεπεράσει ακόμη και τις προσδοκίες στελεχών της κυβέρνησης που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο κοινός τόπος όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι «να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός», υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πολιτική πρόταση.

Τόνισε ότι το βασικό πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι πως ανακυκλώνει τα εσωτερικά της ζητήματα, ενώ η κυβέρνηση -όπως είπε- διαθέτει σχέδιο για την επόμενη ημέρα, παρά τα προβλήματα και τα λάθη που αναγνωρίζει ότι υπάρχουν.

«Το είπαμε, το κάνουμε. Όχι το κάναμε. Το κάνουμε και θα κάνουμε περισσότερα ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας το πολιτικό μήνυμα με τις παρεμβάσεις που παρουσίασε για την Υγεία.

Σημείωσε ακόμη ότι αυτή η σύγκριση θα αποτυπωθεί στις εκλογές του 2027, λέγοντας ότι οι πολίτες σε μια περίοδο διεθνών αναταράξεων αναζητούν σταθερότητα αλλά και προοπτική. Υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή μόνο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία μπορούν να προσφέρουν αυτές τις δύο προϋποθέσεις.

Τι είπε για τη Μαρία Καρυστιανού

Για τη Μαρία Καρυστιανού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται για μια «ειδική περίπτωση», καθώς αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Σημείωσε όμως ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να δημιουργήσει πολιτικό φορέα, θα πρέπει πλέον να κριθεί πολιτικά όπως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.

Ανέφερε ότι διατηρεί «μια φυσική επιφυλακτικότητα» απέναντι σε όσους θεωρούν πως όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και μόνο εκείνοι μπορούν να σώσουν τη χώρα. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ξαναδοκιμάσει «αυτόκλητους σωτήρες» και -όπως είπε- αυτό δεν πήγε καλά στο παρελθόν.

Σημείωσε ακόμη ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ακούσει συγκεκριμένες θέσεις από την πλευρά της κας Καρυστιανού για μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως η Υγεία και η καθημερινότητα των πολιτών.

Αναφέρθηκε παράλληλα και στη λεγόμενη «παραπολιτική συζήτηση», λέγοντας ότι μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα αλλά αφορά κυρίως έναν περιορισμένο κύκλο «πέριξ της πλατείας Κολωνακίου». Τόνισε ότι οι πολίτες συζητούν άλλα προβλήματα στα οικογενειακά τους τραπέζια και υπογράμμισε ότι ο ίδιος επιδιώκει να παραμένει συντονισμένος με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Κλείνοντας το πολιτικό σκέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Αυτές οι δύο τροφές μειώνουν τον κίνδυνο υπέρτασης κατά 30% – Τι έδειξε μελέτη

Ευλογιά των πιθήκων: Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα mpox στην Ελλάδα για το 2026

ΙΝΣΕΤΕ: Τη δυναμική του πορεία επιβεβαίωσε το 2025 ο ελληνικός τουρισμός – Τι δείχνουν τα στοιχεία για έσοδα και απασχόληση

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούνιο – Όλες οι λεπτομέρειες

Το νέο μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης της Google που μετατρέπει τα πάντα σε οτιδήποτε είναι εντυπωσιακό

Το «μόριο-πεταλούδα» εντοπίστηκε επιτέλους, ολοκληρώνοντας ένα κυνηγητό 20 ετών στον κβαντικό ζωολογικό κήπο
περισσότερα
13:13 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Αλέξης Τσίπρας: Πριν από δύο μήνες «κλείδωσε» το όνομα «ΕΛΑΣ» – Πώς έμεινε μυστικό, το παρασκήνιο της επιλογής και η πολιτική στόχευση

Επτασφράγιστο έμεινε μέχρι τη χθεσινή εκδήλωση το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, «Ελληνι...
12:33 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Σταύρος Μιχαηλίδης: «Η Χίος γκριζάρει» – Η ατάκα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και η απάντηση του Θανάση Κοντογέωργη

Ο όρος «γκριζάρει» που χρησιμοποίησε στη Βουλή κατά την επίκαιρη ερώτησή του προς τον υφυπουργ...
12:21 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Το επόμενο 10ήμερο το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια – Το αντιμετωπίζουν ως βιντεοπαιχνίδι, λέει ο Κυρανάκης

Το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα προβλέπει την πλήρ...
12:15 , Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Τσίπρας: «Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλες και όλοι εκεί» – Η ανάρτηση για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Κάλεσμα στους πολίτες να κάνουν το βήμα και να υπογράψουν την διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερή...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν