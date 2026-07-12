Νεκρός ο 20χρονος που είχε πυροβοληθεί από αστυνομικούς στο Άργος

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Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο 20χρονος ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Ιουλίου, όταν ο νεαρός οδηγός φέρεται να μην συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο σε μπλόκο που είχε στηθεί έξω από το χωριό Πυργέλλα, στην Αργολίδα.

Κατά την αστυνομική εκδοχή, ο οδηγός κινήθηκε επικίνδυνα και επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολίσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα.

Η καταδίωξη έληξε όταν το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά. Ο 20χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και να προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Τότε δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι.

Στην κατοχή του εντοπίστηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο κατασχέθηκε και αναμένεται να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στα ΤΕΠ του Θριάσιου Νοσοκομείου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε στα επείγοντα διασωληνωμένος, με βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από πυροβολισμό. Υποβλήθηκε άμεσα σε νευροχειρουργική επέμβαση, ωστόσο, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Προφυλακιστέοι οι αστυνομικοί

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης τον 20χρονο στο Άργος με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Η διαδικασία κράτησε εννέα ώρες και οι δύο άνδρες θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή, αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν.

Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και σχολίασαν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

Οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν το τι έγινε στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης: «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος».

Η κατάθεση της μητέρας

H μητέρα του 20χρονου ανέφερε, ότι το παιδί της είναι αυτιστικό με αναπηρία 89%, και έχει δυσκολία στην επικοινωνία. Υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο το πήρε κρυφά ενώ εκείνη κοιμόταν και πήγε για μπάνιο.

Υποθέτει ότι όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, αγχώθηκε γιατί είχε αφήσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι, και δεν σταμάτησε.