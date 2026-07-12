Νεκρή 28χρονη Γερμανίδα κάνοντας αλεξίπτωτο πλαγιάς στις αυστριακές Άλπεις – Δείτε φωτό

Τον θάνατο συνάντησε 28χρονη Γερμανίδα κάνοντας αλεξίπτωτο πλαγιάς στις αυστριακές Άλπεις, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία το Σάββατο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Νόιστιφτ ιμ Στουμπάιταλ, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η νεαρή γυναίκα προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Άλλο ένα ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς σημειώθηκε την Παρασκευή στο κρατίδιο του Τιρόλου. Ένας 24χρονος Γερμανός τραυματίστηκε όταν έπεσε από ύψος περίπου 25 μέτρων στη λίμνη Άχεν. Εντοπίστηκε από σκάφος που τον ανέσυρε και τον μετέφερε στην όχθη. Ο 24χρονος διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.
Tragico volo in parapendio sull’Alpe di Siusi: muore il pilota salva la passeggera https://t.co/G9WhnnLNbT La vittima è Marco Prinoth, 58enne di Castelrotto. Vela finita contro un albero: forse un malore la causa dell’incidente, quasi illesa una turista tedesca pic.twitter.com/g8IUDjepUi
— LaVocedelNordEst.it (@lavocedelne) July 10, 2026