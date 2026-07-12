Νεκρή 28χρονη Γερμανίδα κάνοντας αλεξίπτωτο πλαγιάς στις αυστριακές Άλπεις – Δείτε φωτό

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Διεθνή Νέα

Άλπεις
πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον θάνατο συνάντησε 28χρονη Γερμανίδα κάνοντας αλεξίπτωτο πλαγιάς στις αυστριακές Άλπεις, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Νόιστιφτ ιμ Στουμπάιταλ, όταν η νεαρή γυναίκα προσέκρουσε σε δέντρο, τραυματιζόμενη θανάσιμα.
  • Άλλο ένα ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς σημειώθηκε την ίδια μέρα στο Τιρόλο, με 24χρονο Γερμανό να τραυματίζεται πέφτοντας από ύψος 25 μέτρων στη λίμνη Άχεν.

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Τον θάνατο συνάντησε 28χρονη Γερμανίδα κάνοντας αλεξίπτωτο πλαγιάς στις αυστριακές Άλπεις, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία το Σάββατο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Νόιστιφτ ιμ Στουμπάιταλ, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η νεαρή γυναίκα προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Άλλο ένα ατύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς σημειώθηκε την Παρασκευή στο κρατίδιο του Τιρόλου. Ένας 24χρονος Γερμανός τραυματίστηκε όταν έπεσε από ύψος περίπου 25 μέτρων στη λίμνη Άχεν. Εντοπίστηκε από σκάφος που τον ανέσυρε και τον μετέφερε στην όχθη. Ο 24χρονος διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

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